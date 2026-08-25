Antena 1 a anunțat grila de toamnă. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii”

Antena 1 îi anunță pe români să se pregătească pentru cele mai îndrăgite show-uri în această toamnă. Postul de televiziune face schimbări în grilă și se așteaptă să-i explodeze audiențele. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii”.

Când încep „Insula Iubirii” și „Asia Express”. Foto: Facebook

Cele mai urmărite emisiuni vor fi difuzate la Antena 1, din această toamnă. Românii vor sta lipiți de televizoare în septembrie. „Asia Express” vine cu patru ediții pe săptămână, iar „Insula Iubirii” își face loc în grilă în zilele de vineri și sâmbătă. De asemenea, postul TV pregătește și premiera unui nou serial

Cum arată grila de la Antena 1

Revine una dintre cele mai iubite emisiuni din România. „Insula Iubirii” este extrem de așteptată, având în vedere că, de obicei, se difuza vara, iar acum a fost amânată pentru începutul toamnei.

Noul sezon va debuta pe data de 4 septembrie, premiera fiind programată pentru ora 20.30. În weekend, însă, reality-show-ul va începe cu jumătate de oră mai devreme, adică la 20.00. Fanii vor avea ocazia să urmărească povestea concurenților două seri la rând, astfel că producția este plasată în centrul programului de weekend al Antenei 1.

Fanii „Asia Express” vor avea parte de seri pline de adrenalină. Emisiunea va fi difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, începând de la ora 20.30. Românii vor sta trei seri consecutive cu sufletul la gură, susținându-și echipele preferate din fața televizoarelor.

Surprizele nu se opresc aici. „Asia Express” va avea și o ediție duminică seară, de la ora 20.00, începând cu 6 septembrie. Asta înseamnă mai mult divertisment pentru iubitorii show-ului.

Premiera unui serial iubit de mulți români

Antena 1 a mai anunțat faptul că va fi introdus în grilă sezonul final din serialul „Destine cu parfum de lavandă”, o producție românească de ficțiune menită să cucerească iubitorii de drame și povești intense. Din 27 august, ora 20.30, fiecare seară de joi va fi dedicată celor care vor se lase purtați într-un univers încărcat de pasiuni, secrete de familie și alegeri dificile.