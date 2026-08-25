 Antena 1 a anunțat grila de toamnă. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Antena 1 a anunțat grila de toamnă. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Antena 1 îi anunță pe români să se pregătească pentru cele mai îndrăgite show-uri în această toamnă. Postul de televiziune face schimbări în grilă și se așteaptă să-i explodeze audiențele. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii”.

Când încep „Insula Iubirii” și „Asia Express”.
Când încep „Insula Iubirii” și „Asia Express”. Foto: Facebook

Cele mai urmărite emisiuni vor fi difuzate la Antena 1, din această toamnă. Românii vor sta lipiți de televizoare în septembrie. „Asia Express” vine cu patru ediții pe săptămână, iar „Insula Iubirii” își face loc în grilă în zilele de vineri și sâmbătă. De asemenea, postul TV pregătește și premiera unui nou serial

Cum arată grila de la Antena 1

Revine una dintre cele mai iubite emisiuni din România. „Insula Iubirii” este extrem de așteptată, având în vedere că, de obicei, se difuza vara, iar acum a fost amânată pentru începutul toamnei.

Noul sezon va debuta pe data de 4 septembrie, premiera fiind programată pentru ora 20.30. În weekend, însă, reality-show-ul va începe cu jumătate de oră mai devreme, adică la 20.00. Fanii vor avea ocazia să urmărească povestea concurenților două seri la rând, astfel că producția este plasată în centrul programului de weekend al Antenei 1.

Fanii „Asia Express” vor avea parte de seri pline de adrenalină. Emisiunea va fi difuzată în zilele de luni, marți și miercuri, începând de la ora 20.30. Românii vor sta trei seri consecutive cu sufletul la gură, susținându-și echipele preferate din fața televizoarelor.

Surprizele nu se opresc aici. „Asia Express” va avea și o ediție duminică seară, de la ora 20.00, începând cu 6 septembrie. Asta înseamnă mai mult divertisment pentru iubitorii show-ului.

Premiera unui serial iubit de mulți români

Antena 1 a mai anunțat faptul că va fi introdus în grilă sezonul final din serialul „Destine cu parfum de lavandă”, o producție românească de ficțiune menită să cucerească iubitorii de drame și povești intense. Din 27 august, ora 20.30, fiecare seară de joi va fi dedicată celor care vor se lase purtați într-un univers încărcat de pasiuni, secrete de familie și alegeri dificile.

Ghid de cumpărături

nunta istock jpg
De ce a decis un român invitat la nunta vărului să scoată bani din plicul pentru dar: „Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele” Fapt divers
dragos bucur (2) jpg
VideoEșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni” Vedete românești
image
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania adevarul.ro
image
Trei vedete ale patiseriei românești. Bunătățile tradiționale care cuceresc de la prima îmbucătură adevarul.ro

Parteneri

image
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv www.fanatik.ro
image
A avut media la BAC 6.22 şi a făcut contestaţie pentru nota la Anatomie. Ce medie a primit la final observatornews.ro
image
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” www.antena3.ro
image
Claudiu Năsui, deputat USR, propus pentru șefia Ministerului Dezvoltării și Digitalizării din Republica Moldova: „Am acceptat să preiau portofoliul” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS Eveniment rutier pe strada Gherghiței, la intrarea pe A3, în București. Unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce au scris englezii despre Isabelle, studenta de origine română din Londra care a murit la doar 19 ani as.ro
image
Românii vor putea lua credite garantate cu titluri de stat. Câți bani pot obține fără să vândă investiția playtech.ro
image
E oficial, Alfred Simonis a semnat contractul. La Timişoara va fi construit al doilea cel mai mare stadion din România www.fanatik.ro
image
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Este doar o chestiune de timp până când acest prinț va ajunge rege european. Ce schimbări va aduce Haakon al Norvegiei? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Realitatea sumbră a bordelurilor din Pompeii historia.ro
banner adelina pestritu png
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”? PrimeTime
Imagine din filmul Titanic png
Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5 PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a cheltuit Ines Stana banii câștigați la „Trădătorii”? PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum era să rateze Gina Pistol filmările pentru finala MasterChef. Primele imagini din competiție PrimeTime
ozana barabancea
Ozana Barabancea, din nou pe mâna medicilor, la 56 de ani. Ce intervenție urmează după operația la sâni PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cine este Andu „O guriță mică”, de la Masterchef? „Am 3 milioane de urmăritori” PrimeTime
Telecomanda televizor posturi TV FOTO Unsplash Jonas Leupe jpg
Serialul lansat recent a cucerit lumea: 9,3 milioane de vizualizări în doar trei zile PrimeTime
Răzvan Fodor jpg
VideoRăzvan Fodor schimbă tabăra! Soțul Irinei Fodor a plecat de la Antena 1 și a bătut palma cu PRO TV. Ce va face? PrimeTime
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990 actualitate.net