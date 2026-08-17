 Frankie, Andreea și Sandra. Primele trei ispite feminine din noul sezon „Insula Iubirii” au fost dezvăluite! Cine sunt și cu ce se ocupă
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Frankie, Andreea și Sandra. Primele trei ispite feminine din noul sezon „Insula Iubirii” au fost dezvăluite! Cine sunt și cu ce se ocupă

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Căldura puternică. Serile de vară în care discuțiile cu prietenii se întind până târziu în seară. Subiectul preferat – Insula Iubirii. Și doar puțin timp rămas până la lansarea sezonului MAXIM, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Este vremea pentru noi detalii – iar, de astăzi, începe prezentarea ispitelor feminine din acest an! Sunt frumoase, sigure pe ele și au prezențe care nu pot fi ignorate.

Frankie, pe numele ei, Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artist vizual, îmbind pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit, pictat și multe altele. Este o femeie care nu poate trece neobservată și care știe bine ce vrea de la viață și de la omul de lângă ea.

„cred că este anul cu cele mai frumoase fete”

Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artist vizual / Sursă foto: Antena 1
Cristina Belu, are 35 de ani, este în zodia rac și este artist vizual / Sursă foto: Antena 1

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, mărturistește ea.

Andreea Homescu are 28 de ani, este în zodia vărsător, a fost asistentă medicală și a cochetat cu zona de creare de conținut, iar zâmbetul ei este unul molipsitor. Chiar la sosirea în Thailanda, aceasta a ținut să puncteze:

Andreea Homescu are 28 de ani și a fost asistentă medicală / Sursă foto: Antena 1
Andreea Homescu are 28 de ani și a fost asistentă medicală / Sursă foto: Antena 1

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”. Rămâne de văzut cum va trăi această experiență.

Are 33 de ani, este fecioară și în viața de zi cu zi este manager de resurse umane. Ea este Sandra Vintilă și vrea să arate că prin naturalețe și sinceritate, poți obține tot ceea ce îți dorești. Vede Insula Iubirii ca locul în care se va schimba și în care-și va regăsi puterea interioară:

Sandra Vintilă este manager de resurse umane / Sursă foto: Antena 1
Sandra Vintilă este manager de resurse umane / Sursă foto: Antena 1

„Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”.

Cele trei sunt pregătite să le ofere toată atenția lor bărbaților din cupluri, pentru a-i ajuta să trăiască la cea mai mare intensitate testul suprem al relațiilor!

Mâine, patru noi nume urmează să fie anunțate! Până atunci, cele mai tari imagini și noutăți despre premiera din 4 septembrie, pot fi urmărite pe paginile de social media ale show-ului fenomen de la Antena 1!

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