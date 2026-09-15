Surpriză la Asia Express. Maurice și Connie au dat lovitura la jocul de imunitate

Ediția din 14 septembrie a emisiunii „Asia Express” le-a adus concurenților o nouă provocare, de această dată într-un joc în care atenția și rapiditatea au fost esențiale. Echipele au trebuit să urmărească cu grijă indicațiile primite și să găsească soluția corectă, într-o probă în care presiunea timpului a complicat lucrurile.

Maurice Munteanu Foto: Facebook

Concurenții au fost nevoiți să își folosească logica și să analizeze informațiile pe care le aveau la dispoziție. Nu a fost suficient să se grăbească, deoarece fiecare detaliu putea conta în stabilirea rezultatului.

În timp ce echipele încercau să ajungă la răspunsul potrivit, Maurice și Connie au reușit să lucreze eficient împreună. Cei doi au analizat indiciile și au ajuns printre primii la varianta care s-a apropiat cel mai mult de soluția căutată.

Victoria le-a revenit, astfel, lui Maurice și Connie, care au obținut avantajul pus în joc.

Maurice și Connie au găsit mai repede soluția

Proba nu a fost una simplă pentru concurenți. Fiecare pereche a încercat să interpreteze cât mai bine informațiile primite, iar diferențele au apărut în momentul în care au trebuit să transforme indiciile într-un răspuns, scrie a1.ro.

Maurice și Connie au avut un parcurs mai eficient. Cei doi au reușit să se concentreze și să colaboreze pentru a ajunge la răspunsul considerat cel mai apropiat de soluția corectă.

Faptul că au fost prima pereche care s-a apropiat de răspunsul căutat le-a permis să se impună în această etapă a competiției.

Pentru celelalte echipe, lucrurile nu au fost la fel de simple. Presiunea jocului și timpul limitat au făcut ca unele variante de răspuns să nu fie suficiente pentru obținerea victoriei.

Cheloo și Torje au încercat, la rândul lor, să găsească soluția, însă variantele propuse nu le-au adus primul loc.

Cheloo și Mihai au încheiat pe locul trei

La finalul probei, Cheloo și Mihai au ocupat locul al treilea. Parcursul lor a fost marcat de dificultățile întâmpinate în găsirea răspunsului potrivit.

Mihai a beneficiat chiar de ajutorul unui doctor în timpul probei. Sprijinul primit nu a fost însă suficient pentru ca echipa să urce pe primul loc.

În clasamentul final al jocului de imunitate, Maurice și Connie s-au impus, în timp ce Cheloo și Mihai au rămas pe poziția a treia. Între echipe, diferențele au fost făcute de modul în care concurenții au reușit să proceseze indiciile și să colaboreze.