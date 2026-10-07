 The Motans, mai fericit ca niciodată după ce a devenit tată pentru a doua oară: „Nu mai vreau să demonstrez nimic nimănui”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoThe Motans, mai fericit ca niciodată după ce a devenit tată pentru a doua oară: „Nu mai vreau să demonstrez nimic nimănui”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Denis Roabeș, cunoscut publicului drept solistul trupei The Motans, a vorbit deschis despre etapa pe care o traversează în prezent, atât în plan profesional, cât și personal. Artistul spune că a ajuns într-un punct al carierei în care nu mai simte presiunea de a demonstra ceva celor din jur.

Denis Roabeș a fost jurat la Vocea României
Foto: arhivă

Artistul, împlinit pe toate planurile

Într-un interviu pentru SpyNews, The Motans spune că a ajuns într-un punct al carierei în care nu mai simte presiunea de a demonstra ceva celor din jur, fiind împăcat cu parcursul său și cu realizările obținute până acum.

Pe lângă succesul din muzică, Denis Roabeș se bucură și de împlinire în viața de familie. Artistul este căsătorit cu Bianca și este tatăl a doi copii, rol care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. De altfel, acesta nu ezită să împărtășească din când în când momente din viața personală, iar recent a apărut alături de fiica sa în videoclipul piesei „La Galop”.

„Sunt foarte bine. Cu multă muncă, probabil de aia mă vedeți foarte rar la evenimente de genul ăsta. Dar sunt foarte bine, mă bucur că am fost invitat, că am reușit să ajung și sunt convins că o să primesc plăcere de la seara de azi”, a declarat Denis Roabeș.

Vorbind despre parcursul său artistic, Denis Roabeș a recunoscut că este mulțumit de omul care a devenit și de tot ceea ce a construit de-a lungul anilor. Artistul spune că nu mai simte nevoia să demonstreze nimic nimănui, însă acest lucru nu înseamnă că intenționează să încetinească ritmul.

„Simt că nu mai am... adică nu că nu mai am (n.r. nimic de demonstrat), dar nu mai vreau să-i demonstrez nimic nimănui. Sunt foarte fericit cu ce fac și cine sunt, dar consider că întotdeauna o să fie ceva de făcut. Iubesc muzica la nebunie și nu vreau să mă opresc din a o face”, a mai declarat artistul.

Pasiunea pentru muzică rămâne la fel de puternică, iar dorința de a crea și de a evolua continuă să îl motiveze să dezvolte noi proiecte și să rămână activ în industrie.

Denis Roabeș a devenit părinte pentru a doua oară

După nașterea fiicei Mia, acum trei ani, Denis și soția sa, Bianca, se bucură de un nou început odată cu sosirea unui băiețel la sfârșitul lunii septembrie. Într-un moment încărcat de emoție, artistul a declarat că micuțul va purta numele tatălui său, pierdut prematur când Denis avea doar 7 ani. „Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a spus acesta în direct.

Denis a subliniat cât de important este sprijinul familiei și modul în care experiența sa anterioară îl face să fie mai relaxat în rolul de tată. „Avem mare noroc că suntem ajutați de familie și că relația noastră este așezată frumos. Toată lumea se înțelege bine”, a explicat artistul.

Spre deosebire de experiența cu Mia, acum se simte mai sigur pe sine și mai pregătit pentru provocările parentale: „La Mia am fost un tată panicat. Acum nu. Nimeni nu-ți oferă un manual la maternitate. Înveți pe parcurs”.

Dragostea dintre Denis și Bianca a început în urmă cu șase ani, cu momente simple, dar memorabile. Prima întâlnire oficială a avut loc într-o benzinărie, un gest aparent banal pe care artistul l-a transformat într-un moment romantic. „Bianca este insula mea. Am simțit de la început că pot fi complet liber lângă ea. Relația noastră este diferită de tot ce am trăit până acum”, a mărturisit solistul.

Ghid de cumpărături

banner Teodora Tompea png
#Exclusiv Click!
Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile” Vedete românești
politie anglia marea britanie istock jpg
Crimă terifiantă în Marea Britanie. O româncă a fost atrasă într-un apartament transformat într-o capcană Internațional
image
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari adevarul.ro
image
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile legumelor înainte de Ziua Recoltei adevarul.ro

Parteneri

image
Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!” www.fanatik.ro
image
Ce se ştie până acum despre "cazul de ciumă scăpată din laborator" în Siberia observatornews.ro
image
După ce a călătorit pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani, exploratorul Karl Bushby a sosit în Anglia: „Nu a fost ușor” www.antena3.ro
image
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: „Mă simt eliberată” as.ro
image
Cine este angajatul TVR care a venit la serviciu cu un Porsche. Cât costă mașina care a stârnit reacția șefei interimare: „Too much is too much” playtech.ro
image
Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru suporteri” www.fanatik.ro
image
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Letizia a Spaniei a renunțat la ținute noi și la vopseaua de păr. Face economie regina sau îmbrățișează sustenabilitatea? La ce eveniment istoric a participat okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
banner Eda Csoregi de la Burlacii jpg
#Exclusiv Click!
Burlacița Eda Csoregi, dezvăluiri cutremurătoare: „Am pățit violență și pierderi de sarcină” PrimeTime
maurice munteanu asia express jpg
#Asia Express
VideoMaurice Munteanu a clacat la „Asia Express”! A aruncat totul și a fost penalizat. „Mi-am ieșit complet din fire” PrimeTime
asia express (1) jpg
#Asia Express
Cine a câștigat Imunitatea Mare la „Asia Express”? Tensiunile s-au amplificat la careu. „De ce aplaudăm?” PrimeTime
bianca dragusanu captura video jpg
VideoBianca Drăgușanu, dezvăluiri despre dieta ei: „Am o rutină foarte corectă”. Ce pune pe masă pentru un păr sănătos PrimeTime
Captură de ecran din 2026 10 06 la 22 35 24 png
Oana Roman, despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Sunt niște traume foarte mari care nu trec niciodată” PrimeTime
Sebastian Stan FOTO GettyImages
Pauză neașteptată pentru The Batman, filmul în care joacă și Sebastian Stan. Producția de sute de milioane de dolari a fost oprită din cauza unei „probleme de familie” PrimeTime
vladuta lupau si georgiana lobont scandal jpg
VideoGeorgiana Lobonț regretă conflictul cu Vlăduța Lupău. De ce a crezut că i-a copiat colajul de melodii: „A fost ceva urât” PrimeTime
andreea popescu instagram jpg
VideoAndreea Popescu trăiește un adevărat calvar de 10 ani! Un bărbat o urmărește și o amenință cu moartea PrimeTime
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net