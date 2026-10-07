The Motans, mai fericit ca niciodată după ce a devenit tată pentru a doua oară: „Nu mai vreau să demonstrez nimic nimănui”

Denis Roabeș, cunoscut publicului drept solistul trupei The Motans, a vorbit deschis despre etapa pe care o traversează în prezent, atât în plan profesional, cât și personal. Artistul spune că a ajuns într-un punct al carierei în care nu mai simte presiunea de a demonstra ceva celor din jur.

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Artistul, împlinit pe toate planurile

Într-un interviu pentru SpyNews, The Motans spune că a ajuns într-un punct al carierei în care nu mai simte presiunea de a demonstra ceva celor din jur, fiind împăcat cu parcursul său și cu realizările obținute până acum.

Pe lângă succesul din muzică, Denis Roabeș se bucură și de împlinire în viața de familie. Artistul este căsătorit cu Bianca și este tatăl a doi copii, rol care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. De altfel, acesta nu ezită să împărtășească din când în când momente din viața personală, iar recent a apărut alături de fiica sa în videoclipul piesei „La Galop”.

„Sunt foarte bine. Cu multă muncă, probabil de aia mă vedeți foarte rar la evenimente de genul ăsta. Dar sunt foarte bine, mă bucur că am fost invitat, că am reușit să ajung și sunt convins că o să primesc plăcere de la seara de azi”, a declarat Denis Roabeș.

Vorbind despre parcursul său artistic, Denis Roabeș a recunoscut că este mulțumit de omul care a devenit și de tot ceea ce a construit de-a lungul anilor. Artistul spune că nu mai simte nevoia să demonstreze nimic nimănui, însă acest lucru nu înseamnă că intenționează să încetinească ritmul.

„Simt că nu mai am... adică nu că nu mai am (n.r. nimic de demonstrat), dar nu mai vreau să-i demonstrez nimic nimănui. Sunt foarte fericit cu ce fac și cine sunt, dar consider că întotdeauna o să fie ceva de făcut. Iubesc muzica la nebunie și nu vreau să mă opresc din a o face”, a mai declarat artistul.

Pasiunea pentru muzică rămâne la fel de puternică, iar dorința de a crea și de a evolua continuă să îl motiveze să dezvolte noi proiecte și să rămână activ în industrie.

Denis Roabeș a devenit părinte pentru a doua oară

După nașterea fiicei Mia, acum trei ani, Denis și soția sa, Bianca, se bucură de un nou început odată cu sosirea unui băiețel la sfârșitul lunii septembrie. Într-un moment încărcat de emoție, artistul a declarat că micuțul va purta numele tatălui său, pierdut prematur când Denis avea doar 7 ani. „Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a spus acesta în direct.

Denis a subliniat cât de important este sprijinul familiei și modul în care experiența sa anterioară îl face să fie mai relaxat în rolul de tată. „Avem mare noroc că suntem ajutați de familie și că relația noastră este așezată frumos. Toată lumea se înțelege bine”, a explicat artistul.

Spre deosebire de experiența cu Mia, acum se simte mai sigur pe sine și mai pregătit pentru provocările parentale: „La Mia am fost un tată panicat. Acum nu. Nimeni nu-ți oferă un manual la maternitate. Înveți pe parcurs”.

Dragostea dintre Denis și Bianca a început în urmă cu șase ani, cu momente simple, dar memorabile. Prima întâlnire oficială a avut loc într-o benzinărie, un gest aparent banal pe care artistul l-a transformat într-un moment romantic. „Bianca este insula mea. Am simțit de la început că pot fi complet liber lângă ea. Relația noastră este diferită de tot ce am trăit până acum”, a mărturisit solistul.