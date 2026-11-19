Concurentă în cadrul noului sezon MasterChef Celebrity, Iulia Albu ne-a vorbit, în exclusivitate, despre preparatele care îi amintesc de familie și despre un fel de mâncare tradițional românesc pe care nu l-ar accepta niciodată în farfurie. Surpriza vine chiar de la desertul care îi trezește cele mai frumoase amintiri!

Iulia Albu și Mike, la MasterChef Celebrity Foto: Pro TV

Dincolo de aparițiile spectaculoase și de stilul vestimentar controversat care a consacrat-o, Iulia Albu are și o latură mai puțin cunoscută, legată de amintirile din copilărie și de gusturile culinare.

Pentru Iulia Albu, gustul copilăriei nu este legat de un singur preparat, ci mai degrabă de momentele petrecute în familie și de deserturile pregătite de două persoane speciale din viața sa: bunica Elena și mătușa ei. Între toate bunătățile care îi trezesc amintiri, vedeta a ales, totuși, un desert cu o poveste aparte: crema de zahăr ars.

Desertul copilăriei- crema de zahăr ars

„Este foarte greu. Orice desert făcut de bunica mea, Elena, dar și orice desert făcut de mătușa mea. Cred că crema de zahăr ars, totuși. O chestie franțuzească, știu, nu vă așteptați la asta…”, a mărturisit Iulia Albu.

Așadar, dacă cineva se aștepta ca vedeta să aleagă un preparat sofisticat, răspunsul ei are o explicație cât se poate de personală: nu este vorba doar despre gust, ci și despre amintirea oamenilor care i-au pregătit aceste deserturi. Crema de zahăr ars rămâne, astfel, unul dintre preparatele care o întorc instant în timp, în bucătăria copilăriei.

„Urăsc ardeii umpluți”

Dar nu toate preparatele au reușit să câștige simpatia Iuliei. Există și o mâncare foarte populară în România pe care concurenta nu ar vrea să o întâlnească niciodată în farfurie. Este vorba despre ardeii umpluți, un preparat care pentru mulți înseamnă gustul de acasă, dar care, în cazul ei, nu are nicio șansă.

„Urăsc ardeii umpluți, nu i-aș mânca niciodată”, a spus Iulia, fără ezitare.

Declarația vine înaintea unei experiențe televizate în care gusturile personale ar putea fi puse la încercare.

Foto: Facebook

Iulia face echipă cu iubitul Mike la MasterChef Celebrity

Iulia Albu se numără printre vedetele care vor intra în bucătăria MasterChef Celebrity, noul sezon care revine la PRO TV și VOYO după 13 ani de la prima ediție dedicată celebrităților.

De această dată, competiția are o miză specială: vedetele nu vor găti singure, ci alături de oameni apropiați, parteneri de viață, membri ai familiei sau prieteni. Iulia va face echipă cu Mike, iar cei doi vor trebui să își demonstreze îndemânarea, creativitatea și capacitatea de a lucra împreună în fața unor provocări culinare.

La masa juriului îi vor regăsi pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, iar Gina Pistol va fi gazda noului sezon.

Rămâne de văzut dacă experiența MasterChef Celebrity îi va schimba Iuliei Albu anumite preferințe culinare. Până atunci, un lucru este clar: crema de zahăr ars are un loc special în amintirile sale, însă ardeii umpluți nu vor deveni prea curând parte din meniul preferat al vedetei.