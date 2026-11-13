Iulia Albu, mesaj special de ziua iubitului ei violonist, după 10 ani de relație: „Focul este ingredientul care ne leagă”

Iulia Albu a marcat un moment special din viața personală printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare. Vedeta i-a transmis o urare deosebită partenerului său, Mike, cu ocazia zilei sale de naștere. Cei doi formează un cuplu de 10 ani, iar creatoarea de modă a vorbit despre toate experiențele care le-au marcat relația de-a lungul timpului. Mesajul său a fost unul plin de afecțiune, dar și de umor, în stilul caracteristic al Iuliei Albu.

Iulia Albu, declarație de dragoste pentru iubitul ei, după 10 ani de relație Foto: Instagram

Cu ocazia aniversării partenerului său, Iulia Albu a publicat pe Facebook un mesaj în care a rememorat anii petrecuți împreună. Vedeta a făcut referire atât la momentele frumoase, cât și la perioadele dificile prin care au trecut, mărturisind că povestea lor de iubire a adunat suficiente experiențe cât pentru o viață întreagă.

Creatoarea de modă nu a ales o urare obișnuită, ci una în care a îmbinat declarațiile de dragoste cu o notă de ironie și personalitate. Aceasta a vorbit despre pasiunea care îi leagă, dar și despre provocările care au făcut parte din relația lor.

„Astăzi este despre TINE. Alexandru M Iacob. Am trecut prin furtuni și ploi, prin lumină și întuneric. 10 ani împreună și povești cât pentru o viață. Focul este ingredientul care ne leagă în această poveste, dar și cel care ne provoacă. La mulți ani, iubitul meu, cu zahăr, dramă și piper”, a scris Iulia Albu pe Facebook.

Iulia Albu și Mike s-au despărțit în 2025, dar s-au împăcat după câteva luni

Povestea de iubire dintre Iulia Albu și Mike nu a fost lipsită de momente dificile. În martie 2026, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, după o despărțire care avusese loc în anul precedent. Deși hotărâseră să meargă pe drumuri separate, se pare că nu au reușit să stea prea mult timp departe unul de celălalt.

În 2025, după aproape zece ani de relație, criticul de modă și partenerul său s-au separat. La vremea respectivă, Iulia Albu a confirmat informațiile apărute, însă a preferat să păstreze discreția în privința motivelor care au dus la despărțire, precizând că situația dintre ei este una personală.

De-a lungul relației, cei doi au traversat mai multe perioade tensionate. Inclusiv aparițiile lor într-o emisiune televizată au stârnit comentarii din partea publicului, unii telespectatori considerând că Mike nu avea un comportament potrivit față de partenera sa.

La un moment dat, Iulia Albu a vorbit și despre încercările lor de a depăși neînțelegerile, dezvăluind că au apelat inclusiv la terapia de cuplu. Experiența nu a avut însă rezultatul dorit, astfel că au hotărât să încerce să-și rezolve problemele pe cont propriu, fără implicarea altor persoane.