Descoperire neașteptată sub podeaua unei case! Ce a găsit un cuplu într-un cufăr ascuns de ani întregi

O mutare într-o casă proaspăt achiziționată s-a transformat pentru o familie din Danemarca într-o aventură demnă de cărțile de istorie, urmată rapid de o dispută juridică aprinsă.

Comoara ascunsă sub o locuință a declanșat o dispută Foto: pexels

În orașul Hammel, noii proprietari au găsit sub podeaua locuinței un cufăr vechi ticsit cu monede din argint, bine conservate, cu efigii de regi și coroane regale. Însă entuziasmul descoperirii a fost umbrit în scurt timp de intervenția copiilor fostului proprietar, care au angajat un avocat și solicită predarea integrală a pieselor, pretinzând că acestea au fost ascunse de tatăl lor ca economii de o viață.

Cufărul ascuns printre grinzi: tezaur din secolele XVIII–XIX descoperit sub o trapă degradată

Descoperirea a avut loc în timp ce noii proprietari inspectau imobilul. Atenția le-a fost atrasă de o trapă deteriorată care asigura accesul într-un spațiu tehnic îngust și prăfuit de sub fundație. Acolo, printre grinzi de lemn și pânze de păianjen, zăcea cufărul sigilat.

La deschidere, cei doi soți au rămas uimiți: sute de monede din argint masiv, purtând însemne regale, s-au ivit la lumină. Primele indicii și analize preliminare sugerează că piesele ar data din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, o parte substanțială fiind într-o stare excelentă de conservare.

„Am rămas fără cuvinte. Era ca și cum am fi descoperit o mică parte din trecut”, a mărturisit unul dintre cumpărătorii locuinței, potrivit Montbutikken.dk.

Urmând sfatul unui cunoscător, cuplul a evitat să curețe sau să manipuleze agresiv monedele și a înștiințat muzeul local pentru demararea procedurilor de evaluare științifică.

„A fost lăsat din greșeală!” vs. „Am cumpărat tot ce nu a fost exclus în contract!”

Situația a devenit conflictuală după ce copiii bărbatului decedat, fostul stăpân al casei, au revendicat întregul conținut prin intermediul unei case de avocatură:

„Fac parte din moștenirea tatălui nostru. Faptul că acel cufăr se afla ascuns sub casă nu înseamnă că nu ne mai aparține. A fost lăsat acolo din greșeală”, susțin ferm moștenitorii, argumentând că piesele au reprezentat modul părintelui lor de a-și pune economiile la adăpost.

De cealaltă parte, cumpărătorii își apără dreptul de proprietate invocând actele de vânzare-cumpărare încheiate la notar:

„Am cumpărat casa, inclusiv tot ceea ce nu era menționat ca excepție în contract. Cufărul era ascuns și nimeni nu ne-a spus despre existența lui. Am fost corecți și am urmat recomandarea de a contacta un muzeu. Dacă monedele trebuie să ajungă la stat, acceptăm acest lucru, dar vrem ca procedura să fie una corectă”, au explicat noii stăpâni ai imobilului.

Legislația daneză privind tezaurele: patrimoniu național sau partaj civil?

În Danemarca, cadrul normativ privind descoperirile de metale prețioase este strict reglementat. Dacă specialiștii muzeului local și experții Muzeului Național al Danemarcei stabilesc că monedele au o valoare istorică sau arheologică excepțională, acestea sunt clasificate automat ca bunuri de patrimoniu cultural național. Într-un astfel de scenariu, tezaurul intră în custodia statului danez, regulile civile de succesiune sau vânzare devin inaplicabile, iar găsitorii pot fi recompensați financiar.

Dacă piesele nu întrunesc criteriile de patrimoniu și rămân în sfera bunurilor pur private, instanța civilă va trebui să tranșeze bătălia pe baza contractului de vânzare a casei și a dovezilor prezentate de moștenitori privind deținerea inițială.

Experții în conservare au avertizat insistent părțile să nu intervină chimic asupra argintului: „Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să cureți monedele cu o soluție pentru lustruirea argintului. Astfel pot dispărea urme importante, iar valoarea obiectelor poate scădea”.

Până la finalizarea măsurătorilor, numărătorii și a verdictului oficial, cufărul a fost securizat în materiale de protecție speciale, așteptând decizia care va stabili cui îi revine de drept comoara din Hammel.