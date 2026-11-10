 Tensiuni în echipa Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la „Asia Express”. Ce a făcut-o pe concurentă să izbucnească în lacrimi
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VideoTensiuni în echipa Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la „Asia Express”. Ce a făcut-o pe concurentă să izbucnească în lacrimi

#Asia Express
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Tensiuni puternice în echipa Valerie Lungu – Alex Gîlcă, la „Asia Express”! Cei doi soți au ajuns la o ceartă în timpul probei de autostop, iar influencerița nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în plâns. Discuția dintre concurenți a degenerat rapid, iar Valerie a ajuns să refuze să mai continue căutarea unei mașini.

Ceartă între Valerie Lungu și Alex Gîlcă, în „Asia Express”
Ceartă între Valerie Lungu și Alex Gîlcă, în „Asia Express” Foto: Antena 1

„Asia Express” este unul dintre cele mai solicitante reality-show-uri din România, iar concurenții trebuie să facă față unor provocări dificile pe Drumul Mătăsii. Zece echipe au pornit în competiție, însă numai trei au rămas în cursa pentru marele premiu.

Printre acestea se numără și Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, care încearcă să își păstreze locul în competiție și să ajungă în marea finală.

De la ce a pornit cearta dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Cei doi au avut parte de un moment dificil în timpul unei probe de autostop. Valerie nu a fost de acord cu locul în care partenerul ei a decis să aștepte o mașină și i-a reproșat că nu a ținut cont de avertismentul său.

Deși influencerița i-a spus de la început că nu ar trebui să rămână în acel loc, Alex Gîlcă a preferat să nu îi urmeze sfatul. Decizia lui a provocat nemulțumiri, iar discuția dintre cei doi s-a transformat într-un conflict.

Valerie și-a pierdut răbdarea, a început să plângă și i-a reproșat soțului că se ceartă constant cu ea.

„Ți-am spus din prima: «Nu ne oprim aici», și nu ai vrut să mă asculți (...) Nu te mai certa cu mine! M-am săturat să te cerți cu mine! Nu mai fac nimic, lasă-mă! Eu îți spun ca la un om normal: nu te mai certa cu mine că n-am răbdare”, a declarat Valerie Lungu, la „Asia Express”.

Cum a reacționat Alex Gîlcă după ce soția sa a izbucnit în lacrimi

În timp ce Valerie era vizibil afectată de situație, Alex Gîlcă a încercat să își păstreze calmul și să îi acorde partenerei timp să se liniștească.

Ulterior, concurentul a explicat că soția sa se demoralizează atunci când observă că echipa lor ajunge pe ultimul loc. Acesta a recunoscut că și el resimte presiunea competiției, însă încearcă să nu își arate nemulțumirea.

„Ea se demoralizează de fiecare dată când vede că suntem ultimii și la fel sunt și eu, doar că nu mă arăt, dar suntem într-o misiune și trebuie să o ducem până la capăt”, a spus Alex Gîlcă.

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