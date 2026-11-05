Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public

Alex Gîlcă, soțul lui Valerie Lungu, îl pune la punct pe Cătălin Bordea, după ce actorul a făcut o glumă proastă și a râs de aspectul fizic al influenceriței. Există un val de critici la adresa tinerei după apariția la „Asia Express”, iar Alex Gîlcă pare că s-a săturat de tot hate-ul încasat de partenera sa, cu atât mai mult când vine de la o persoană publică.

Foto: Alex Gîlcă, soția sa, Valerie Lungu, și Cătălin Bordea

Cătălin Bordea a făcut o glumă nepotrivită pe seama aspectului fizic al influenceriței, comparând-o cu Gollum din „Stăpânul Inelelor”. Asta l-a enervat la culme pe Alex Gîlcă, ba chiar l-a pus pe comediant să-și ceară scuze.

Alex Gîlcă, replică dură pentru Cătălin Bordea

Alex Gîlcă s-a declarat surprins de faptul că actorul a făcuta cea remarcă la adresa lui Valerie Lungu. Concurentul de la „Asia Express” a declarat că nu s-ar fi așteptat ca acest comentariu răutăcios să vină chiar din partea lui Cătălin Bordea și a catalogat „gluma” ca fiind un gest de batjociră la adresa influenceriței.

„Cătălin, m-aș fi așteptat ca fix tu să înțelegi cât de mult pot afecta gesturile altora (...) Mă surprinde să văd că ai decis să faci spectacol din imaginea soției mele. Valeria a ales să meargă la Asia Express fără filtre, fără teama de a fi ea însăși. Am admirat-o și o admir pentru asta. E o mare diferență între a face oamenii să râdă și a face oamenii de râs”, a spus Alex Gîlcă, pe TikTok.

De asemenea, Alex Gîlcă a mai menționat că el a empatizat cu povestea de viață a comediantului, referindu-se aici la scandalul divorțului de Livia Eftimie.

Soțul influenceriței îi cere lui Bordea să-și ceară scuze

Alex Gîlcă continuă să-i ia apărarea lui Valerie Lungu și susține că, indiferent comentarii, el o iubește și mai mult și îi va fi alături întotdeauna. Concurentul „Asia Express” a recunoscut că a fost deranjat de remarca lui Bordea și îi cere actorului să-și ceară scuze.

„Eu din Asia Express m-am întors cu aceeași femeie de care m-am îndrăgostit, însă acum o admir și mai mult, pentru că știu exact cât de greu ne-a fost și cât de greu ne este să facem față acum, la tot ce este în online (...) Vreau să îți ceri scuze față de soția mea. Poți să o faci în privat, când ne întâlnim vreodată undeva, public (...) La fel ai face și tu”, a mai spus soțul influenceriței.

Valerie Lungu, asemănată de Cătălin Bordea cu Gollum

Cătălin Bordea a ales să facă un comentariu extrem de nepotrivit la adresa influenceriței, referitor la aspectul fizic. Acesta a comparat-o pe Valerie lungu cu personajul Gollum din „Stăpânul inelelor”, adăugând și un comentariu: „Ce face machiajul...”.