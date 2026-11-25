Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat dur postul Antena Stars, aplicând o amendă de 50.000 de lei (aproximativ 10.000 de euro) pentru o ediție a emisiunii Acces Direct difuzată pe 2 octombrie.

Acces Direct, sancționat de CNA după o reacție controversată a Mirelei Vaida Foto: Facebook

Membrii forului audiovizual s-au declarat scandalizați de modul lipsit de empatie și cinic în care moderatoarea Mirela Vaida a abordat drama unui băiețel de 11 ani, aflat în comă după ce a fost lovit de un autoturism, în timp ce în platou se aflau chiar părinții copilului, Ionuț și Elena.

Comentariile șocante făcute de Mirela Vaida în direct

În timpul discuției în care părinții relatau experiența lor cu spitalul din Iași unde este internat băiatul, Mirela Vaida a lansat o serie de comentarii revoltătoare, sugerând inclusiv că medicii ar aștepta decesul copilului pentru a evita orice responsabilitate.

„Da, dar nu ştim exact care este protocolul. Eu vreau să întreb aşa: cred că sunteţi în cea mai grea luptă a unui părinte, în situaţia în care dumneavoastră îl vedeţi cum este doar pentru faptul că el deschide ochii, clipeşte şi că respiră, voi vă încăpăţânaţi să credeţi că el va trăi şi că va avea o viaţă normală, pe de altă parte, doctorii vin şi spun cam asta e şi e ţinut de aparate, adică noi nu putem să îl ţinem la nesfârşit doar ca să trăiască. Ei, la un moment dat va trebui să-i...

Şi atunci, ce aşteaptă spitalul? Deci nici nu-l deconectează şi aşteaptă să cedeze corpul de la sine şi să ziceţi că uite, s-a întâmplat natural ca să nu fie nimeni de vină”, a afirmat prezentatoarea TV în emisiune, potrivit Pagina de Media.

Mai mult, moderatoarea a comparat cazul cu scandalul de la Spitalul Sfântul Pantelimon și a pus sub semnul întrebării deciziile personalului medical, fără ca medicul reclamat sau reprezentanții unității sanitare să aibă posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere.

Într-un alt moment al dialogului, în timp ce tatăl încerca să explice de ce familia nu renunță la căutarea unor soluții medicale, Mirela Vaida a recurs la o întrebare retorică șocantă:

„Păi da, dar pe de altă parte, tu, ca părinte, ce să faci? Să-i spui: «Da, doamnă, scoateţi din priză şi hai să-l înmormântăm ca să ne mai luăm de o grijă!». Cum faci?”, a spus Mirela Vaida în fața părinților îndurerați, chiar înainte ca tatăl să povestească faptul că băiețelul își mișcă piciorușele la comanda sa și că are filmări pe telefon în acest sens.

Ce prevedere legală a încălcat postul Antena Stars

Pentru modul în care a fost gestionată întreaga discuție în direct, membrii CNA au decis sancționarea postului Antena Stars cu amenda de 50.000 de lei, constatând încălcarea legislației audiovizuale privind protecția demnității umane și a vieții private în situații dramatice.

Concret, decizia forului s-a bazat pe Art. 48 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care prevede în mod expres că: „Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabilă sau un eveniment tragic”.