Elwira Petre a venit cu mai multe recomandări pentru românii care își doresc să viziteze Egiptul, după ce a avut ocazia să descopere unele dintre cele mai impresionante obiective turistice ale țării. Soția lui Mihai Petre a povestit despre experiențele sale de călătorie, locurile care au impresionat-o și le-a oferit câteva sfaturi celor care plănuiesc să ajungă în această destinație.

Elwira Petre, sfaturi pentru românii care vor să viziteze Egiptul Foto: Instagram

Vedeta le-a recomandat turiștilor să nu se limiteze doar la vizitarea celebrelor piramide din Giza, ci să își rezerve timp și pentru Saqqara, un important sit arheologic aflat la aproximativ o oră de Cairo. Acolo, Elwira a descoperit monumente impresionante, galerii subterane spectaculoase și picturi vechi de mii de ani, care au lăsat-o fără cuvinte.

Elwira Petre, recomandare pentru românii care ajung în Egipt: „Nu vizitați doar piramidele din Giza”

După experiența trăită în Egipt, Elwira Petre a ținut să le atragă atenția celor care își planifică o vacanță în această țară să nu rateze Saqqara. Locul adăpostește unele dintre cele mai vechi construcții piramidale din Egipt, printre care și celebra piramidă în trepte a faraonului Djoser, considerată prima piramidă monumentală egipteană.

Soția lui Mihai Petre a povestit despre importanța acestui sit arheologic și le-a explicat urmăritorilor săi de ce merită să îl includă în itinerariul lor.

„Nu faceți această greșeală când plecați în Egipt. Nu vizitați doar piramidele din Giza. La aproximativ o oră de Cairo, se află Saqqara, un loc care ascunde unele dintre cele mai vechi piramide din Egipt, construite cu mult înaintea celor din Giza. Aici se află celebra piramidă în trepte a lui Djoser, considerată prima piramidă monumentală din Egipt”, a transmis Elwira Petre.

Ce a impresionat-o pe Elwira Petre la Saqqara. Experiența care a surprins-o

Pentru Elwira Petre, vizita la Saqqara a fost o adevărată surpriză, mai ales datorită vestigiilor istorice care s-au păstrat de-a lungul mileniilor. Vedeta a fost impresionată în special de picturile și hieroglifele de pe pereții încăperilor, dar și de complexul subteran Serapeum, renumit pentru galeriile sale impresionante și sarcofagele masive din granit.

Potrivit explicațiilor arheologice, în Serapeum erau depuse rămășițele taurilor sacri Apis, considerați întruchiparea zeului Ptah. Locul este înconjurat și de numeroase teorii și povești neoficiale, însă acestea nu sunt susținute de dovezi arheologice solide.

Elwira a povestit în detaliu ce a descoperit în timpul vizitei și de ce consideră că Saqqara este un obiectiv care nu trebuie ratat de turiștii care ajung în Egipt.

„Saqqara a fost o surpriză tare frumoasă pentru mine. Spre deosebire de piramidele din Giza, aici ai ocazia să descoperi ceva ce m-a impresionat foarte mult: picturi și hieroglife pe pereții încăperilor, păstrate incredibil de bine de-a lungul miilor de ani. Este fascinant să le vezi în realitate!

Tot aici se află și Serapeum, un complex subteran cu galerii imense și sarcofage uriașe din granit. Potrivit explicațiilor arheologice, aici erau înmormântați taurii sacri Apis, considerați întruchiparea zeului Ptah.

Dar, ca în multe locuri din Egipt, există și povești și teorii neoficiale care pun sub semnul întrebării adevărata destinație a acestor sarcofage, unii susținând chiar că ar fi fost destinate unor ființe umane uriașe. Sunt teorii fără dovezi arheologice solide, dar care adaugă și mai mult mister acestui loc.

Saqqara este unul dintre acele locuri în care istoria, arhitectura și misterul se întâlnesc la fiecare pas. Dacă ajungeți în Egipt, vă recomand din suflet să nu o ratați”, a mai povestit Elwira Petre.