Supa poloneză de castraveți murați, preparată de Elwira Petre. Rețeta cu care le-a făcut poftă fanilor

Odată cu instalarea temperaturilor scăzute, mesele calde și hrănitoare redevin piesa centrală din bucătărie. Pasionată de gastronomie și de preparatele cu gust autentic, Elwira Petre a împărtășit cu urmăritorii săi una dintre marile sale plăceri culinare de sezon, inspirată din bucătăria poloneză.

Elwira Petre aduce gustul Poloniei în bucătărie Foto: Instagram

Este vorba despre „zupa ogórkowa”, renumita supă de castraveți murați, considerată un adevărat leac culinar reconfortant pentru zilele mohorâte de toamnă.

„A început oficial sezonul supelor”: rețeta de suflet a Elwirei Petre

Cu multă căldură, Elwira a subliniat puterea pe care un preparat simplu, gătit în casă, o poate avea asupra stării de spirit atunci când vremea de afară devine neprietenoasă:

„Uneori, un castron de supă caldă îți poate schimba ziua. Mai ales când afară începe să fie răcoare și simți nevoia de ceva cald, simplu și făcut cu drag. A început oficial sezonul supelor, iar astăzi vă las una dintre preferatele mele: zupa ogórkowa, supa poloneză de castraveți murați”, a transmis Elwira Petre pe rețelele sociale.

Pentru această rețetă plină de savoare, ingredientele necesare sunt la îndemâna oricui:

500 de grame de castraveți murați

doi morcovi

o ceapă

o bucățică mică de țelină

un păstârnac

două linguri de unt

1,5–2 litri de apă sau supă de legume

150–200 ml de smântână

sare, piper și mărar proaspăt din belșug

Opțional, în funcție de consistența dorită de fiecare familie, în oală se mai pot adăuga doi-trei cartofi tăiați cubulețe, carne de pui și puțină zeamă din borcanul de castraveți murați pentru un plus de aciditate.

Pașii simpli de preparare

Totul pornește prin călirea ușoară a cepei tocate în untul topit, peste care se adaugă rădăcinoasele: morcovul, țelina și păstârnacul. În această etapă se încorporează cuburile de cartofi, apa sau supa de legume și carnea de pui, dacă se optează pentru o variantă mai consistentă. Oala este lăsată pe foc până când legumele și bucățile de carne devin moi și bine fierte.

Pasul definitoriu constă în adăugarea castraveților murați, care se dau prin răzătoare și se pun în zeamă, lăsându-se la fiert încă 10–15 minute pentru ca aromele să se îmbine armonios. La final, smântâna se temperează cu grijă cu un polonic de supă fierbinte înainte de a fi turnată în vas, pentru a nu se tăia, compoziția fiind asezonată cu sare, piper și eventual puțină saramură de la murături. Tușa finală o dă mărarul proaspăt tocat mărunt, adăugat din abundență înainte de servire.

„Și gata. O supă cremoasă, ușor acrișoară și tare reconfortantă. Perfectă pentru serile mai răcoroase de toamnă. A început sezonul supelor, iar eu una abia îl așteptam”, a conchis soția lui Mihai Petre.