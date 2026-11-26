Gătit încet, prazul se înmoaie și își dezvăluie dulceața. În tartă, umplutura cremoasă se potrivește cu aluatul fraged și rumenit pe margini. Servește tarta călduță, cu o salată verde și un dressing ușor acrișor.

Tartă cu praz Foto: Shutterstock

Ingrediente

3 fire de praz

1 cană chefir

3 ouă

300 g cheddar ras

Pentru aluat

250 g făină

40 ml lapte

125 g unt

1 gălbenuș

1 praf de sare

Mod de preparare

Pentru aluat, untul, laptele și gălbenușul trebuie să fie foarte reci. Tai untul cubulețe, îl pui în robotul de bucătărie și îl amesteci cu făina și cu sarea. Adaugi gălbenușul, mixezi după fiecare ingredient și, la final, torni laptele, în fir subțire.

Obții un aluat legat și mătăsos, pe care îl strângi într-o bilă, îl înfășori în folie alimentară și îl pui la frigider aproximativ 1 oră.

După acest timp, scoți aluatul, îl mai frămânți puțin și îl întinzi cu sucitorul pe o suprafață presărată cu făină. Îl așezi într-o tavă de tartă, tapetând și marginile, și îl pui la cuptor doar 10 minute. Îl lași deoparte.

Pentru umplutură, îndepărtezi primele două foi de la praz, îl speli sub jet de apă și îl tai rondele, partea albă și puțin din cea verde. Îl pui într-o strecurătoare, îl mai speli de câteva ori sub jet de apă, apoi îl lași să se scurgă bine. Bați ouăle cu chefirul.

Presari puțină brânză în blatul precopt, torni amestecul de ouă, așezi rondelele de praz și adaugi restul de brânză.

Pui din nou tarta la cuptor, până când se rumenește ușor