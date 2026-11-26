Perfectă pentru zilele reci de toamnă sau iarnă, această supă reușește să aducă căldură și confort, transformând orice masă într-o experiență culinară rafinată.

Supă franțuzească de ceapă Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 kg ceapă

3 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri unt

1 lingură ulei

200 ml vin alb sec

3 l supă de vițel

1 lingură făină

sare

piper

1 foaie de dafin

200 g cașcaval ras

4 felii de pâine cu maia, prăjite

Mod de preparare

Cureți ceapa, o speli și o tai julien.

Încingi uleiul într-o oală, adaugi untul, amesteci și adaugi ceapa. Adaugi sare și piper, după gust, și călești ceapa la foc mic aproximativ 20 de minute, până se caramelizează.

Adaugi usturoiul, amesteci, apoi torni vinul și amesteci din nou. După aproximativ 10 minute, torni supa, adaugi foaia de dafin și lași supa să fiarbă la foc mic aproximativ 25 de minute. Oprești focul și scoți foaia de dafin.

Torni supa în 4 castroane mici, care pot intra la cuptor. Presari cașcaval peste feliile de pâine, le așezi în castroane și le pui la cuptor, până când cașcavalul se topește și se rumenește.

Scoți castroanele din cuptor, le lași câteva minute să se răcorească și servești.