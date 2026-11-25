Tortilla se rumenește la margini și ține loc de aluat în acest quiche cu praz și bacon. Dulceața prazului se potrivește cu gustul afumat al baconului, iar umplutura rămâne moale și cremoasă.

Quiche cu praz și bacon pe blat de tortilla Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pungă de tortilla

1 fir de praz, partea albă

4 felii de bacon

3 ouă

100 ml smântână fermentată

100 g cașcaval ras

unt, pentru uns tava

pătrunjel tocat mărunt, pentru servit

Mod de preparare

Speli prazul, îl tai rondele, îl pui într-o strecurătoare, îl mai speli, apoi îl lași la scurs.

Pentru umplutură, tai baconul feliuțe. Amesteci ouăle cu cașcavalul ras și cu smântâna. Dacă vrei, poți adăuga sare și piper, după gust. Ungi cu unt o tavă de tartă cu pereți înalți, apoi așezi lipiile în ea, sub formă de evantai. Adaugi prazul și baconul, apoi torni amestecul de ouă, cașcaval și smântână.

Pui tava la cuptor, până când quiche-ul se rumenește, aproximativ 25–30 de minute și-l servești decorat cu pătrunjel.