Cauți un desert de post, ușor de pregătit și care să nu-ți golească portofelul? Cornulețele cu borș și ulei sunt alegerea ideală! Se prepară din ingrediente simple, pe care le ai adesea deja în bucătărie, nu necesită tehnici complicate și au o textură fragedă, ușor sfărâmicioasă. Umplute cu rahat, magiun sau gem și pudrate generos cu zahăr vanilat, aceste delicii sunt perfecte pentru zilele de post, dar și pentru momentele în care vrei ceva dulce, făcut în casă.

Cornulețe de post cu borș și ulei. Foto: arhiva

Ce ingrediente îți trebuie pentru cornulețe de post cu borș și ulei

Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este costul redus. Nu ai nevoie de unt, lapte sau ouă pentru a obține cornulețe gustoase. Borșul și uleiul sunt ingredientele care contribuie la textura fragedă a aluatului, iar aromele de lămâie și vanilie completează gustul desertului.

Pentru această rețetă ai nevoie de:

500 g de făină;

200 ml de ulei;

100 ml de borș;

25 g de drojdie proaspătă;

50 g de zahăr;

Un praf de sare;

Coaja rasă de la o lămâie;

Vanilie, după gust;

Rahat pentru umplutură;

Zahăr pudră vanilat pentru decor.

Dacă nu ai borș în casă, poți apela la câteva alternative. Vinul alb sec poate înlocui borșul, iar o altă posibilitate este să folosești apă în care ai adăugat două linguri de oțet sau zeamă de lămâie.

Cum pregătești aluatul pentru cornulețe fragede

Primul pas este pregătirea drojdiei. Pune-o într-un vas încăpător, adaugă zahărul și borșul, apoi amestecă până când drojdia se dizolvă.

Continuă cu uleiul, sarea, vanilia și coaja de lămâie. Omogenizează compoziția, apoi adaugă făina puțin câte puțin, amestecând continuu.

Frământă până când obții un aluat uniform, elastic și suficient de ferm pentru a putea fi modelat. Acesta nu trebuie să se lipească excesiv de mâini, dar nici să fie prea tare.

După frământare, acoperă vasul și lasă aluatul să se odihnească pentru scurt timp, într-un loc ferit de curenții de aer. Astfel, va deveni mai ușor de întins și de transformat în cornulețe.

Cum modelezi cornulețele și ce umplutură poți folosi

După ce aluatul s-a odihnit, împarte-l în mai multe bucăți. Întinde fiecare porție cu sucitorul, într-o foaie subțire, apoi taie aluatul în triunghiuri de dimensiuni potrivite.

Taie rahatul în bucățele sau fâșii și așază câte una la baza fiecărui triunghi. Rulează apoi aluatul spre vârf, având grijă să fixezi bine marginile, pentru ca umplutura să nu iasă în timpul coacerii.

Nu trebuie să te limitezi la rahat! Poți obține variante la fel de gustoase folosind magiun de prune sau gem mai consistent. Pentru un plus de savoare, amestecă gemul cu puțină nucă măcinată.

Așază cornulețele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, păstrând o mică distanță între ele.

Cât timp se coc cornulețele de post și când se adaugă zahărul pudră

Înainte de a introduce tava în cuptor, încălzește-l la 180 de grade Celsius. Lasă cornulețele la copt aproximativ 25-30 de minute, până când capătă o nuanță discret aurie, scriu cei de la gustos.ro.

Este important să nu le lași prea mult în cuptor, deoarece se pot usca și își pot pierde textura fragedă.

După coacere, scoate tava și lasă cornulețele să se răcorească foarte puțin. Cât sunt încă fierbinți, tăvălește-le prin zahăr pudră vanilat, astfel încât să fie acoperite uniform.

Aroma de vanilie se îmbină perfect cu notele proaspete de lămâie, iar rezultatul este un desert simplu, aromat și potrivit pentru întreaga familie.

Secretele gospodinelor pentru cornulețe fragede, care nu se întăresc

Chiar dacă rețeta este simplă, câteva detalii pot face diferența dintre niște cornulețe obișnuite și unele care se topesc în gură.

Iată ce trebuie să ai în vedere:

Adaugă făina treptat. În funcție de tipul acesteia, aluatul poate absorbi o cantitate ușor diferită. Încorporeaz-o progresiv, până obții consistența potrivită.

Nu exagera cu umplutura. Prea mult rahat sau gem poate ieși din cornulețe în timpul coacerii.

Întinde foile uniform. În acest fel, toate bucățile vor avea dimensiuni asemănătoare și se vor coace în același timp.

Respectă timpul de coacere. Cornulețele trebuie să fie ușor rumenite, nu închise la culoare. O coacere prea îndelungată le poate usca.

Pudrează-le cât sunt calde. Zahărul vanilat se va prinde mai bine de suprafața lor și le va oferi aspectul clasic al deserturilor de casă.

Cornulețele de post cu borș și ulei sunt ideale pentru micul dejun, pentru o gustare dulce sau pentru mesele în familie. Se fac fără ingrediente costisitoare, pot fi umplute după preferințe și sunt o soluție excelentă atunci când vrei să pregătești ceva bun cu un buget redus.