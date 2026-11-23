Crocante și plăcut acrișoare, merele verzi aduc prospețime și un contrast de texturi într-o salată. O alegere inspirată pentru momentele în care ai poftă de o combinație diferită.

Salata cu mere verzi Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 căpățână de broccoli

250 g fasole verde

2 mere verzi

50 g semințe de floarea-soarelui

50 g merișoare

Pentru dressing

3 linguri ulei de măsline

2 linguri zeamă de lămâie

3 linguri iaurt

1 lingură mac, pentru servit

Mod de preparare

Rupi broccoli în buchețele, le speli și le opărești 5 minute în apă clocotită. Le scoți în apă foarte rece.

Speli fasolea verde, o opărești 3 minute în apă clocotită, o scurgi și o lași deoparte. Speli merele și le tai cuburi.

Torni fasolea și broccoli într-un castron, adaugi merele, semințele și merișoarele și amesteci.

Separat, omogenizezi ingredientele pentru dressing și îl torni peste salată. Lași salata la rece 30 de minute, ca să se combine aromele.

Înainte de servire, decorezi salata cu mac.