Broccoli își găsește locul și pe pizza, unde buchețelele ușor rumenite aduc textură și culoare. Taie pizza în felii și servește-o caldă, la o cină relaxată sau la o întâlnire cu prietenii.

Pizza cu broccoli Foto: Shutterstock

Ingrediente

5–6 buchețele de broccoli

½ ceapă

3 linguri ketchup

4–5 felii de prosciutto crudo

100 g mozzarella rasă

Pentru aluat

250 g făină specială pentru pizza

150 ml apă călduță

1 lingură ulei de măsline

10 g drojdie

½ linguriță zahăr

sare

Mod de preparare

Pentru aluat, amesteci puțină apă caldă cu drojdia și cu zahărul și o lași deoparte aproximativ 10 minute.

După acest timp, amesteci făina cu sare, după gust, cu restul de apă și cu drojdia activată. Frămânți aluatul 15 minute, încorporezi uleiul, acoperi vasul cu un prosop și îl pui la frigider pentru o oră.

Între timp, speli broccoli, îl opărești 5 minute în apă cu sare și îl lași la scurs. Cureți ceapa, o speli și o tai rondele subțiri.

Scoți aluatul de la frigider și îl întinzi cu mâinile. Îl așezi pe o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt și îl ungi cu ketchup.

Presari mozzarella și așezi deasupra rondelele de ceapă, broccoli și feliile de prosciutto. Ungi marginea cu ulei de măsline și pui tava la cuptor, până când pizza se rumenește frumos pe margini.