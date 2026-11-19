Servită fierbinte, supa cu gnocchi este binevenită mai ales în zilele în care ai poftă de o masă caldă, pregătită acasă.

Supă cu gnocchi Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 broccoli

100 g cașcaval ras sare piper

1–2 linguri ulei

2–3 căței de usturoi, zdrobiți

½ linguriță fulgi de ardei iute

1 ceapă, tăiată cubulețe

200 ml smântână pentru gătit

1 l supă de legume

Pentru gnochi

500 g cartofi, fierți în coajă

1 gălbenuș

150 g făină

sare

Mod de preparare

Pentru gnochi, cureți cartofii, îi zdrobești, apoi îi amesteci cu sare, după gust, cu gălbenușul și cu făina. Frămânți bine, până obții un aluat lipicios. Formezi din el suluri și le tai bucățele de 1 cm sau le formezi cu ajutorul unei forme speciale. Presari gnochi cu făină și îi lași să se usuce.

Rupi broccoli în buchețele, le speli și le opărești 4–5 minute în apă clocotită cu sare, apoi le scoți în apă cu gheață.

Încingi uleiul și călești ceapa până devine translucidă, apoi torni supa de legume și adaugi sare și piper, după gust. Lași supa să dea un clocot și torni gnochi. Sunt fierți atunci când se ridică la suprafață.

Separat, amesteci usturoiul zdrobit cu smântâna și torni amestecul, în fir subțire, în supă. Amesteci tot timpul, adaugi o parte din cașcaval, amesteci din nou și adaugi buchețelele de broccoli. Lași supa să dea câteva clocote și oprești focul.

Servești supa decorată cu restul de cașcaval ras.