Somon cu praz și usturoi, o combinație delicată cu multă savoare
Gustul bogat al somonului se îmbină cu dulceața discretă a prazului și aroma usturoiului într-un preparat potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.
Ingrediente
2 fileuri de somon
2 fire de praz
4 căței de usturoi
sare
piper
1 lingură unt
100 ml smântână pentru gătit
zeama de la 2 lămâi netratate
câteva felii de usturoi, pentru servit
1 lingură pătrunjel, tocat fin
Mod de preparare
Speli prazul și îl tai rondele, partea albă și puțin din cea verde. Îl pui într-o strecurătoare, îl mai ții sub jet de apă, apoi îl lași la scurs. Cureți usturoiul și îl tai.
Speli fileurile de somon, le usuci, le condimentezi cu sare și piper, după gust, le stropești cu zeama de lămâie și le lași deoparte, la marinat.
Ungi o tigaie cu unt, așezi prazul, adaugi sare și piper, după gust, torni smântâna și adaugi usturoiul. Așezi deasupra fileurile de somon, cu tot cu zeama de lămâie.
Pui tigaia la cuptor, până când peștele se rumenește.
Servești somonul decorat cu felii de usturoi și cu pătrunjel.