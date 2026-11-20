Gustul bogat al somonului se îmbină cu dulceața discretă a prazului și aroma usturoiului într-un preparat potrivit atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale.

Somon cu praz și usturoi Foto: Shutterstock

Ingrediente

2 fileuri de somon

2 fire de praz

4 căței de usturoi

sare

piper

1 lingură unt

100 ml smântână pentru gătit

zeama de la 2 lămâi netratate

câteva felii de usturoi, pentru servit

1 lingură pătrunjel, tocat fin

Mod de preparare

Speli prazul și îl tai rondele, partea albă și puțin din cea verde. Îl pui într-o strecurătoare, îl mai ții sub jet de apă, apoi îl lași la scurs. Cureți usturoiul și îl tai.

Speli fileurile de somon, le usuci, le condimentezi cu sare și piper, după gust, le stropești cu zeama de lămâie și le lași deoparte, la marinat.

Ungi o tigaie cu unt, așezi prazul, adaugi sare și piper, după gust, torni smântâna și adaugi usturoiul. Așezi deasupra fileurile de somon, cu tot cu zeama de lămâie.

Pui tigaia la cuptor, până când peștele se rumenește.

Servești somonul decorat cu felii de usturoi și cu pătrunjel.