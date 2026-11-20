Gustul intens al biscuiților Oreo completează crema delicată de brânză într-un cheesecake pe care îl savurezi până la ultima firimitură.

Cheesecake cu Oreo Foto: Shutterstock

Ingrediente

Pentru blat:

250 g biscuiți

Oreo 80 g unt topit

Pentru cremă

500 g cremă de brânză

250 g mascarpone

200 ml smântână pentru frișcă

120 g zahăr pudră

150 g ciocolată cu lapte

120 g biscuiți Oreo

80 ml espresso, răcit

50 ml lapte

10 g gelatină

50 ml apă rece

1 linguriță esență de vanilie

Pentru glazură

150 g ciocolată neagră

120 ml smântână pentru frișcă

1 linguriță cafea solubilă

Pentru decor

4-5 biscuiți Oreo

1 lingură cacao

Mod de preparare

Mărunțești fin biscuiții în blender, apoi îi amesteci cu untul topit. Presezi compoziția uniform într-o formă rotundă cu inel detașabil și o pui la frigider 30 de minute.

Amesteci espressoul răcit cu laptele. Hidratezi gelatina în apa rece, 10 minute. Topești ciocolata cu lapte pe baie de aburi și o lași să se răcorească puțin, fără să se întărească.

Mixezi la viteză mică crema de brânză cu mascarpone, zahărul pudră și vanilia, până obții o cremă omogenă. Încorporezi treptat ciocolata topită, apoi amestecul de cafea cu lapte.

Încălzești gelatina hidratată, fără să o fierbi, până se dizolvă. O amesteci cu 2-3 linguri de cremă, apoi o torni în compoziție.

Bați smântâna rece până capătă consistență și o încorporezi în cremă, cu o spatulă. Adaugi biscuiții Oreo rupți în bucățele. Torni crema peste blat, nivelezi și dai la frigider cel puțin 4 ore.

Pentru glazură, încălzești smântâna, fără să fiarbă și dizolvi în ea cafeaua solubilă. O torni peste ciocolata neagră bucăți, aștepți 1 minut, apoi omogenizezi. Lași glazura să se răcorească, o întinzi peste cheesecake și îl pui din nou la frigider, circa 1 oră.

Scoți cheesecake-ul din formă, trecând întâi un cuțit subțire pe margine. Decorezi cu biscuiți Oreo rupți și presari cacao. Tai felii cu un cuțit trecut prin apă caldă și șters după fiecare tăietură.