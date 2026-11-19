La cuptor, ceapa își dezvăluie dulceața și dă savoare unei plăcinte cu umplutură moale și aluat rumenit. Servește-o caldă, alături de o salată, sau păstrează câteva felii pentru gustarea de a doua zi.

Plăcintă cu ceapă Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pachet aluat de plăcintă, congelat

3 linguri unt

1 lingură ulei

1 kg ceapă albă

5 felii de bacon

340 g smântână grasă

4 ouă mari

2 linguri făină

2 lingurițe sare

Mod de preparare

Întinzi hârtie de copt într-o tavă, așezi feliile de bacon și pui tava la cuptor, până când baconul se rumenește. Îl scoți pe o farfurie și îl mărunțești.

Cureți ceapa, o speli și o tai julien. Încingi uleiul într-o tigaie mare, adaugi 2 linguri de unt, apoi ceapa, amesteci și adaugi sare, după gust. O călești, amestecând continuu, până când devine aurie, apoi iei tigaia de pe foc.

Separat, amesteci ouăle cu smântâna și cu făina, omogenizezi amestecul și îl torni peste ceapă. Amesteci.

Ungi cu untul rămas o tavă dreptunghiulară și întinzi aluatul în ea, inclusiv pe margini. Torni umplutura și presari baconul deasupra.

Pui tava la cuptor, până când plăcinta se rumenește, iar umplutura este fermă.