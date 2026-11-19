Broccoli capătă un gust savuros într-un gratin cu textură cremoasă și crustă aurie. Servește-l ca fel principal sau alături de o friptură, pentru o masă simplă și gustoasă.

Gratin cu broccoli Foto: Shutterstock

Ingrediente

400 g buchețele de broccoli

1 ceapă

3–4 căței de usturoi

2 cartofi

2 morcovi

1 țelină mică

1–2 linguri ulei

1l supă de legume

200 g cașcaval maturat

sare

piper

Mod de preparare

Speli legumele sub jet de apă. Cureți artofii, morcovii, țelina, usturoiul și ceapa, apoi le tai fin.

Încingi uleiul într-un vas încăpător și călești legumele. Adaugi sare și piper, după gust, apoi torni supa.

Fierbi la foc mic 10 minute, adaugi buchețelele de broccoli și mai fierbi 10 minute, până se înmoaie ușor, dar rămân verzi. Scoți vasul de pe foc și scurgi legumele bine, ca gratinul să nu fie apos.

Amesteci smântâna cu 150 g de cașcaval. Împarți legumele în 4 caserole individuale, așezi deasupra buchețelele de broccoli și torni amestecul de smântână cu cașcaval.

Așezi deasupra feliile de bacon, presari restul de cașcaval și piper proaspăt.

Pui vasele la cuptor, până se rumenesc bine, cu margini aurii și cașcavalul topit. Servești gratinul cald, direct în caserole.