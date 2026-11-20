Bucățile fragede de piept de pui și broccoli se completează într-un preparat ușor de făcut, potrivit pentru prânz sau cină. O idee la îndemână când vrei să aduci mai multe legume în meniul familiei.

Piept de pui cu broccoli Foto: Shutterstock

Ingrediente

200 g piept de pui, feliat

1 broccoli mic

100 ml supă de legume sau de pui

sare

piper

2 linguri ulei

3 linguri unt

100 g pesmet panko

3 căței de usturoi, zdrobiți

100 ml smântână pentru gătit

100 g cașcaval ras

Mod de preparare

Încingi uleiul cu 1 lingură de unt și prăjești pieptul de pui pe ambele părți. Adaugi sare și piper, după gust, apoi dai vasul deoparte de pe foc.

Separat, rupi broccoli în buchețele, le speli și le opărești 4 minute în apă clocotită cu sare. Le scoți în apă cu gheață.

Ungi o tavă de cuptor cu 1 lingură de unt, așezi în ea feliile de piept de pui și peste ele buchețelele de broccoli. Amesteci supa cu smântâna și cu usturoiul, torni amestecul peste ingredientele din tavă și adaugi cașcavalul.

Amesteci pesmetul cu restul de unt, îl presari peste cașcaval și pui tava la cuptor până când gratinul devine auriu, aproximativ 30 de minute.