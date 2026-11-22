În această perioadă a anului, nenumărați români din țara noastră respectă rigorile Postului Crăciunului, motiv pentru care caută alternative sănătoase și gustoase la diversele alimente „de dulce” pe care le consumă de obicei.

Este un pate ușor de pregătit Foto: AdobeStock Images

Cei care țin Postul Crăciunului au oportunitatea în această perioadă să descopere cât de ușoare sunt, de fapt, de pregătit anumite rețete sănătoase. Faimosul pate vegetal, perfect pentru perioada postului, poate să fie pregătit acasă rapid și ușor, așa că nu va mai fi nevoie să apelăm la sortimentele din comerț.

Pate de post cu năut și ciuperci

Pentru a pregăti acest preparat simplu și gustos, tot ce ne trebuie sunt 250 g de năut fiert din conservă, 350 g de ciuperci champignon, o ceapă roșie, doi căței de usturoi, trei linguri cu ulei de măsline, 50-70 ml de apă rece sau lichid de la conservă și, nu în ultimul rând, sare și piper după gust.

Pentru a pregăti pateul, ciupercile trebuie șterse foarte bine, după care se curăță ceapa și usturoiul, se adaugă 1-2 linguri de ulei de măsline, se toacă mărunt și se pune totul la foc mic într-o oală, vreme,

Tot acum se presară puțină sare peste ingrediente, iar atunci când sunt suficient de moi se pun și ciupercile, care vor sta cam 10 - 12 minute. Mai departe, se scurg boabele de năut și se pun într-un blender, alături de ciuperci, ceapă și usturoi. Ingredientele se amestecă bine, iar rețeta este una foarte ușoară.

Pate vegetal cu linte și ciuperci

Pentru acest tip de pate vegetal ne trebuie opt ciuperci medii, 150 g de linte uscată, o ceapă roșie medie, doi căței de usturoi, o lingură de sos de soia, jumătate de linguriță de cimbru, puțin miez de nucă, sare, piper și, după gust, zeamă de lămâie.

După ce lintea a fost lăsată la înmuiat, ea trebuie pusă la fiert, timp în care se clătesc ciupercile și se toacă ceapa mărunt. Ceapa trebuie pusă în tigaie până se înmoaie, alături de puțin ulei de măsline.

Ciupercile se adaugă spre final, iar când supa s-a evaporat se adaugă cimbru și se prăjesc nucile într-o tigaie. La final, toate ingredientele se pun într-un bol mare și se amestecă cu atenție.

Pate de post cu fasole

Pentru acest pate, ne trebuie 300 g ciuperci champignon, 200 g boabe de fasole albă fiartă, o ceapă mare, doi căței de usturoi, două linguri ulei de măsline, o lingură ulei de floarea-soarelui, dacă dorim, o lingură de sos de soia, o linguriță de cimbru uscat, jumătate de linguriță boia afumată, sare și piper negru după gust și o linguriță de suc de lămâie.

Primul pas care trebuie urmat este să călim ceapa tocată mărunt și usturoiul feliat, peste care se adaugă ciupercile și se lasă să se rumenească ușor. Acum se adaugă sosul de soia, cimbrul, boiaua afumată, sarea și piperul, care se amestecă și se lasă 1-2 minute pe foc.

Mai departe, ciupercile călite se pun într-un robot de bucătărie alături de fasole fiartă, suc de lămâie și se mixează până când avem o pastă omogenă. Dacă este nevoie, mai putem adăuga puțină sare.