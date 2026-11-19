Este un truc foarte simplu, care ne va ajuta să terminăm curățenia mult mai repede. Tot mai mulți oameni pun în frigider folie de aluminiu, care este înlocuită ușor cu una nouă atunci când este nevoie.

Este un truc popular în mediul online Foto: Freepik

Curățenia poate fi mai ușoară ca oricând dacă vom apela la acest truc simplu. Practic, tot ce trebuie să facem este să punem folie de aluminiu în frigider, deoarece toate firimiturile și urmele de lichid care ar ajunge în mod normal pe raftul frigiderului vor ajunge, acum, pe folie.

Lichidele care se varsă în frigider vor deveni rapid lipicioase, dacă nu sunt curățate imediat. Iar pentru a nu fi nevoiți să petrecem mult timp făcând curat în frigider, o metodă simplă la care putem apela este să punem folii de aluminiu și să le schimbăm pe măsură ce acest lucru devine necesar.

Curățenia va fi mai ușoară ca oricând

Acest truc este unul recomandat de experții în curățenie.

„Arată foarte satisfăcător, ceea ce a contribuit la răspândirea rapidă a acestui truc. Pentru a curăța corect un frigider, trebuie să-l golești, să scoți rafturile și sertarele și să le speli în chiuvetă, ceea ce este o corvoadă pe care nimeni nu o îndrăgește. Cu folia de aluminiu, trebuie doar să îndepărtezi foaia murdară atunci când se varsă ceva și să pui una nouă”, a explicat specialistul Alex Varela, conform thespruce.com.

Însă, deși această metodă pare atât de utilă, există și unele detalii la care trebuie să fim atenți.

Experții nu recomandă acest truc

Practic, atunci când vine vorba despre lichide vărsate, folia de aluminiu doar le va reține. Ele nu vor fi absorbite și este foarte posibil să se scurgă în alte părți ale frigiderului.

„Nu cred că este eficientă. De exemplu, dacă se varsă puțin lichid sau se scurge zeamă dintr-un recipient cu fructe, folia nu va absorbi lichidul. Acesta se va scurge pur și simplu peste margini dacă nu sunteți atenți”, a avertizat experta Rhonda Wilson.

Chiar dacă există câteva avantaje atunci când vine vorba despre acest truc, experții spun că, în general, el nu merită. În plus, este important să nu acoperim orificiile de ventilație și să lăsăm între 2,5 și 5 centimetri față de margini.

„Sincer, nu merită. Nu împiedică apariția mucegaiului sau dezvoltarea bacteriilor și tot trebuie să îndepărtați folia și să o înlocuiți cu una nouă”, a spus Varela.