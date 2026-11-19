Felix Alexa, rămas fără contract la Teatrul Național. Decizia luată după valul de acuzații și controverse care l-au vizat
Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat încetarea contractului de muncă al regizorului Felix Alexa. Acesta fusese angajat în luna octombrie, pentru stagiunea 2026-2027, însă colaborarea cu instituția s-a încheiat la scurt timp după izbucnirea controverselor legate de acuzațiile de hărțuire și șantaj profesional.
Felix Alexa urma să monteze spectacolul „Tartuffe”, de Molière, însă nu va mai face parte din echipa teatrului. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții instituției, în urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, se arată mesajul transmis de instituție pe pagina de Facebook.
Acuzațiile care au declanșat scandalul
Numirea regizorului la TNB a stârnit numeroase reacții, având în vedere acuzațiile care i-au fost aduse în trecut. În 2022, mai multe eleve l-au acuzat pe Felix Alexa, regizor și profesor UNATC, de hărțuire, agresiune și abuz de putere.
În ianuarie 2023, o fostă iubită a acestuia a lansat noi acuzații. Femeia a susținut că regizorul ar fi hărțuit-o prin mesaje, i-ar fi spart ușa locuinței și i-ar fi tăiat cauciucurile mașinii.
La momentul respectiv, Felix Alexa a recunoscut că a avut relații amoroase cu foste studente, dar a precizat că acestea au fost povești de dragoste asumate.
„A luat-o lumea razna…”
Scandalul a revenit în atenția publică în octombrie 2026, după ce s-a aflat că regizorul fusese angajat la Teatrul Național București. Decizia conducerii a fost criticată de mai mulți actori și regizori, care au pus sub semnul întrebării modul în care instituția a gestionat acuzațiile din trecut.
Felix Alexa a respins acuzațiile și a susținut că presupusele victime mint. Regizorul a afirmat că deține dovezi și că a apelat deja la instanță pentru a-și apăra imaginea.
„Să știți că așa-zisele «victime» mint. Am dovezi și le-am dat în judecată. Și voi mai da în judecată oameni care m-au defăimat… Voi cere fiecăruia daune de 100.000 de euro!!!
Cât despre colegii lipsiți total de caracter, nu pot spune decât că sunt imaginea IPOCRIZIEI. A luat-o lumea razna… Dar e și multă rea-voință și mizerie umană în cazul meu. Să defăimezi și să strici imaginea publică a unui om cunoscut pentru a te cățăra pe notorietatea lui… E INFRACȚIUNE. ȘI VOI CERE DAUNE ORICUI FACE ASTA!!!”, a declarat Felix Alexa pentru Cancan.