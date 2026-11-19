Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a anunțat încetarea contractului de muncă al regizorului Felix Alexa. Acesta fusese angajat în luna octombrie, pentru stagiunea 2026-2027, însă colaborarea cu instituția s-a încheiat la scurt timp după izbucnirea controverselor legate de acuzațiile de hărțuire și șantaj profesional.

Regizorul Felix Alexa, dat afară de la TNB Foto: arhiva Click!

Felix Alexa urma să monteze spectacolul „Tartuffe”, de Molière, însă nu va mai face parte din echipa teatrului. Informația a fost confirmată oficial de reprezentanții instituției, în urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

„În urma unei solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București face următoarea precizare: începând cu data de 17.11.2026, contractul individual de muncă al domnului Felix Alexa cu Teatrul Național București a încetat”, se arată mesajul transmis de instituție pe pagina de Facebook.

Acuzațiile care au declanșat scandalul

Numirea regizorului la TNB a stârnit numeroase reacții, având în vedere acuzațiile care i-au fost aduse în trecut. În 2022, mai multe eleve l-au acuzat pe Felix Alexa, regizor și profesor UNATC, de hărțuire, agresiune și abuz de putere.

În ianuarie 2023, o fostă iubită a acestuia a lansat noi acuzații. Femeia a susținut că regizorul ar fi hărțuit-o prin mesaje, i-ar fi spart ușa locuinței și i-ar fi tăiat cauciucurile mașinii.

La momentul respectiv, Felix Alexa a recunoscut că a avut relații amoroase cu foste studente, dar a precizat că acestea au fost povești de dragoste asumate.

„A luat-o lumea razna…”

Scandalul a revenit în atenția publică în octombrie 2026, după ce s-a aflat că regizorul fusese angajat la Teatrul Național București. Decizia conducerii a fost criticată de mai mulți actori și regizori, care au pus sub semnul întrebării modul în care instituția a gestionat acuzațiile din trecut.

Felix Alexa a respins acuzațiile și a susținut că presupusele victime mint. Regizorul a afirmat că deține dovezi și că a apelat deja la instanță pentru a-și apăra imaginea.

„Să știți că așa-zisele «victime» mint. Am dovezi și le-am dat în judecată. Și voi mai da în judecată oameni care m-au defăimat… Voi cere fiecăruia daune de 100.000 de euro!!!

Cât despre colegii lipsiți total de caracter, nu pot spune decât că sunt imaginea IPOCRIZIEI. A luat-o lumea razna… Dar e și multă rea-voință și mizerie umană în cazul meu. Să defăimezi și să strici imaginea publică a unui om cunoscut pentru a te cățăra pe notorietatea lui… E INFRACȚIUNE. ȘI VOI CERE DAUNE ORICUI FACE ASTA!!!”, a declarat Felix Alexa pentru Cancan.