Vestea că Elena Cârstea (63 de ani) se află pe patul de spital, fiind diagnosticată cu infecție pulmonară, i-a alarmat pe prietenii solistei. Alături îi este, în aceste momente grele, și prezentatorul Octavian Ursulescu (79 de ani), care îi transmite, prin intermediul Click!, un mesaj optimist, de susținere. El ne-a dezvăluit și ce mic dar îi va oferi artistei cu voce de aur, la externare.

1/5 Octavian Ursulescu e convins că Elena Cârstea va trece cu bine peste problemele de sănătate și că va reveni în curând pe scenă Foto: Facebook

Primele declarații ale Elenei Cârstea: „Sunt pe tratament, au grijă de mine, aici, în spital”

Elena Cârstea, internată, zilele trecute, la Spitalul Floreasca, a menționat că încă se confruntă cu probleme de sănătate, dar că se află pe mâini bune:

„Am venit în România cu treabă, dar acum nu sunt chiar bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Sunt pe tratament, oamenii au avut grijă de mine aici, la spital, și o să fie bine, dar o să dureze câteva zile. Acum vorbesc foarte greu”, a menționat Elena Cârstea, pentru wowbiz.ro

Octavian Ursulescu: „Sunt convins că se va reface repede”

Vestea că Elena Cârstea e bolnavă și că se află pe tratament, la numai câteva zile după ce a revenit din America, l-a întristat și pe bunul ei prieten, prezentatorul Octavian Ursulescu:

„Elena Cârstea a revenit în România, dar bucuria mi-a fost umbrită de vestea că se află în spital. În avion riscurile de infecții respiratorii sunt foarte mari.

Sunt convins însă că se va reface repede și că va înregistra compoziția lui Cristian Faur, pe care de-abia aștept s-o ascult. Locul Elenei este pe scenă și pe micul ecran, este făcută pentru asta!”, a menționat Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!

Ce îi va oferi în dar, la externare

Octavian Ursulescu ne-a mai dezvăluit și ce surpriză i-a pregătit Elenei Cârstea, pe care speră să o revadă cât mai curând pe scenă:

„I-am pregătit o surpriză, o fotografie mare cu noi doi, pe scena Festivalului de la Mamaia, ridicându-i brațul în chip de învingătoare”.

De altfel, Octavian Ursulescu i-a purtat noroc Elenei Cârstea, în concerte și în concursurile muzicale, acesta apreciindu-i timbrul vocal, unic în peisajul muzical românesc.

„Am cunoscut-o pe Elena Cârstea la un festival de jazz”

Octavian Ursulescu a dat timpul înapoi și și-a amintit cu nostalgie de ziua în care a cunoscut-o pe Elena Cârstea:

„Am cunoscut-o în anii 80, la Festivalul național de jazz de la Sibiu, unde mergeam între altele în postura de corespondent al revistelor „Jazz Forum” (oficios al Federației Internaționale de Jazz) și „Jazz Journal Internațional” (Marea Britanie), dar și de semnatar al cronicilor de specialitate din „Contemporanul”, „Scânteia tineretului”, „Neuer Weg”, „Femeia”, „Vacanțe în România” (publicație tipărită în 5 limbi străine).

La una din ediții am fost abordat în holul hotelului de o adolescentă drăguță, ușor durdulie, care mi-a spus că urmărește toate emisiunile muzicale de la TVR și că dorește să se lanseze”, a mai precizat Octavian Ursulescu, exclusiv pentru Click!

„Am prezentat-o de multe ori pe Elena Cârstea la festivaluri”. Piesa „Ochii tăi” i-a adus celebritatea

Octavian Ursulescu și Elena Cârstea au colaborat adesea împreună, mai ales în anii comunismului, bifând și lungi turnee prin țară. Au legat o prietenie sinceră, care a trecut proba timpului:

„Am prezentat-o de multe ori pe Elena Cârstea, la evenimente, spectacole, festivaluri. La Mamaia acest lucru s-a întâmplat pentru prima oară la ediția 1990. În vara acelui an Loredana Groza, Silvia Dumitrescu și Elena Cârstea întreprinseseră un turneu în Peninsulă, sub genericul „România salută Italia”, așa încât Titus Munteanu le-a invitat pe toate trei să susțină recitaluri la acea primă ediție post-decembristă.

În ce o privește, Elena a cântat cu rafinamentu-i binecunoscut piese de Marcel Dragomir, Dan Iagnov, Alexandru Vilmanyi, dar și compoziția proprie, care avea să devină șlagăr, „Ochii tăi”.