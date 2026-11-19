Anisia Gafton este o mămică fericită. Aceasta a vorbit despre perioada de după naștere și cât de greu îi este. Cu toate acestea, vedeta nu consideră că un copil este un obstacol, ci din contră. Programul i-a fost dat peste cap, dar recunoaște că este o etapă frumoasă.

Anisia Gafton. Foto: Instagram

Cum gestionează Anisia Gafton perioada de după naștere

Anisia Gafton recunoaște că viața sa s-a schimbat după ce a născut. Au apărut nopțile nedormite, iar prioritățile i s-au schimbat. Cu toate acestea, consideră că un copil este o binecuvântare și continuă să se bucure de lucrurile mici, pe care înainte nici nu le sesiza, cum ar fi ieșitul din casă.

„Un copil nu încurcă, ba ajută. Este o altă versiune a mea și știi care e faza? Mie îmi plac lucrurile noi, mie îmi plac provocările, dar acum m-au lovit nopțile alea nedormite, dar știu că e doar o perioadă. Acum apreciez mult mai mult să ies din casă”, a declarat Anisia Gafton la podcastul „Vreau să știu”.

Neînțelegeri cu soacra?

Cât timp ea se afla la podcastul lui Cătălin Oprișan, comedianta a dezvăluit că cel mic e în grija soțului ei, Serghei. Întrebată dacă restul familiei îi oferă un ajutor, Anisia Gafton a dezvăluit că părinții ei au stat trei zile la ea, timp în care au ajutat-o cu bebelușul și cu treburile prin bucătărie. Cât despre soacra ei, Anisia Gafton a ocolit răspunsul, susținând că nu a venit.

„Soacra nu a venit, ceea ce nu îmi pare rău, dar au venit părinții mei, trei zile, ne-au ajutat cu copilul, ne-au făcut și mâncărică”, a afirmat vedeta.

Când va avea loc botezul

Anisia Gafton susține că botezul copilului va avea loc în perioada următoare și nu este dispusă să amâne acest eveniment. Atât ea, cât și Serghei își doresc ca băiețelul să fie creștinat de mic.

„Botezul o să urmeze în perioada următoare. Nu vrem să se facă copilul mare și după aia să aibă păreri, că eu nu intru în cristelniță, că vreau nu știu ce religie (râde). Până la Crăciun va fi botezat”, a declarat Anisia Gafton, pentru spynews.ro.