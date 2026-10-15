Anisia Gafton, primele declarații după ce a devenit mamă. Cum se simte și ce se întâmplă cu băiețelul ei

Anisia Gafton a devenit mamă în urmă cu câteva zile, iar experiența pe care a trăit-o este una unică și de neuitat pentru ea. De curând, comedianta a oferit noi informații despre starea sa de sănătate, dar și despre cea a bebelușului.

Anisia Gafton și Serghei au devenit părinți. Foto: Instagram

Cum se simte Anisia Gafton după ce a născut

Pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ceea ce se întâmplă în viața sa, soția lui Serghei și-a asigurat urmăritorii că este bine. Vedeta se află în continuare în spital, alături de băiețelul ei, iar totul decurge fără probleme.

„Dragii mei, sunt bine, Am născut. Bebe e bine. Sunt aici, la <<hotel>>, la spital. Am mâncat bine. Vine și Serghei acum. A venit și bebe, am și alăptat”, a transmis Anisia Gafton pe Instagram.

Anisia Gafton, primele declarații după ce a devenit mamă

Anisia Gafton și Serghei au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu doar câteva zile, când și-au ținut băiețelul în brațe. Comedianta a mărturisit că trăiește cel mai frumos sentiment, unul care cu greu poate fi descris în cuvinte.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi emoțiile intense pe care le-a simțit după naștere și le-a transmis un mesaj plin de recunoștință, mărturisind totodată că sensibilitatea sa este accentuată și de evenimentele prin care a trecut.

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie! Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire. Vă voi purta mereu în suflet. PS. Dacă sunt prea sensibilă e de la tot evenimentul petrecut dar și ca sunt pe anestezice”, a scris actrița în mediul online.

Anisia Gafton, recunoscătoare medicului care a ajutat-o să nască

De asemenea, vedeta a ținut să transmită public mulțumiri medicului care a asistat-o la naștere, dar și întregii echipe medicale care s-a asigurat că totul decurge bine. Comedianta a apreciat profesionalismul, implicarea și grija personalului medical, dar și blândețea și răbdarea de care acesta a dat dovadă în momentele importante.

„Vreau să mulțumesc din toată inima doctorului Dr. Gheorghe Gică, un medic extraordinar, căruia îi sunt profund recunoscătoare pentru profesionalism, implicare și grija cu care a fost alături de mine să aduc pe lume un suflețel.

Mulțumesc întregului personal medical pentru amabilitate, blândețe, răbdare și pentru felul frumos în care m-ați făcut să mă simt. Fiecare zâmbet, fiecare vorbă bună și fiecare gest de grijă au însemnat enorm pentru mine”, a mai spus Anisia.

Cum au ales Anisia Gafton și Serghei numele băiețelului lor

Înainte de a deveni mamă, Anisia Gafton a vorbit, în cadrul unei emisiuni, despre felul în care ea și soțul său au ales numele micuțului lor. Cei doi au decis să îl numească Mihail, iar alegerea are legătură cu o experiență pe care au trăit-o în Grecia.

Comedianta a povestit că au cumpărat o statuie a Sfântului Mihail și au întâmpinat câteva dificultăți atunci când au încercat să o transporte. Întâmplarea a contribuit la decizia de a-i da băiețelului acest nume.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, l-a pus, l-a colantat. Și am zis: «Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem pe Mihail, de la Sfântul Mihail»”, a povestit Anisia Gafton la emisiunea „Vorbește lumea”.