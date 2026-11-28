Daniel Buzdugan a fost oaspetele contelui Kálnoky Tibor și al contesei Kálnoky Anna, la Castelul Kálnoky din Valea Crișului, județul Covasna. Impresionat de transformarea spectaculoasă a monumentului cu o istorie de 400 de ani, realizatorul le-a recomandat urmăritorilor săi să viziteze domeniul salvat de la dispariție după decenii de abandon.

Daniel Buzdugan, în vizită la Castelul Kálnoky din Valea Crișului. Foto: Facebook/Daniel Buzdugan

Castelul Kálnoky din Valea Crișului a trecut printr-un amplu proces de restaurare, după 80 de ani de degradare. În perioada regimului comunist, clădirea istorică a fost transformată în sediu CAP și adăpost pentru animale, ajungând într-o stare avansată de ruină. Ce a găsit Daniel Buzdugan acolo.

Din ruină și adăpost de animale, în obiectiv turistic

Omul de radio Daniel Buzdugan s-a arătat extrem de impresionat de transformările prin care a trecut Castelul Kálnoky din Valea Crișului. Acesta a lăudat atât viziunea familiei Kálnoky, cât și munca echipelor de restauratori și a meșterilor din zonă care au readus clădirea la viață.

„Aseară am fost oaspetele contelui Kálnoky Tibor și a contesei Kalnoky Anna – OAMENI de un rafinament și o simplitate rare, elogiate la nivel internațional pentru salvarea patrimoniului din Transilvania.

Am vizitat Castelul Kálnoky din Valea Crișului, o bijuterie renăscută din ruină după 80 de ani de degradare.

Poveștile din spatele restaurării sunt incredibile, pline de durere și sacrificii. În timpul comunismului, castelul fusese transformat în CAP și adăpost de animale. Nimeni nu ar fi crezut că va mai străluci vreodată”, a transmis Daniel Buzdugan într-o postare pe rețelele de socializare.

Ce lucruri interesante a găsit acolo Daniel Buzdugan

Astăzi, castelul din județul Covasna, situat la aproximativ trei ore de mers cu mașina din București, funcționează ca un spațiu cultural deschis publicului, incluzând și un restaurant amenajat în vechile beciuri ale castelului. De asemenea, are locuri cochete, perfecte pentru poze.

În mesajul său, Daniel Buzdugan a amintit și de rolul pe care contele Kálnoky Tibor l-a avut în promovarea patrimoniului românesc la nivel internațional și în apropierea Familiei Regale Britanice de Transilvania.

Regele Charles al III-lea, care vizitează România de mai multe decenii și susține constant conservarea patrimoniului rural și arhitectural de aici, deține o proprietate privată în Valea Zălanului, un cătun istoric din Covasna fondat în secolul al XVI-lea de Bálint Kálnoky, strămoș al actualei familii nobiliare.

„Iar dacă Transilvania ocupă un loc special în povestea Familiei Regale Britanice și de nenumărate ori României Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a povestit despre frumusețile României pe care o vizitează de mai multe decenii și al cărei patrimoniu arhitectural, natural și rural l-a susținut constant să știți că asta se datorează Domnului Conte Kalnoky.

Refugiul privat al Regelui se află într-un cătun transilvănean istoric, Valea Zălanului, fondat în secolul al XVI-lea de Bálint Kálnoky, un strămoș al actualei familii Kálnoky”, a mai spus omul de radio.