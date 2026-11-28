Iulia Vântur s-a întors în România și își va petrece o bună perioadă în țară, cel puțin perioada Sărbătorilor. Aceasta a dezvăluit cum a ajuns să se apuce de cântat și pregătește o mare surpriză pentru fanii ei.

Iulia Vântur va cânta în România. Foto: Instagram

Deși este stabilită în India, Iulia Vântur se mai întoarce pe plaiurilor românești. Tot pe continentul Asiatic ea și-a clădit o carieră în muzică. Tot acolo, ea a deventi cunoscută și pentru relația ei cu celebrul actor Salman Khan. Cum a ajuns la această pasiune din care a făcut și o carieră și cu ce surpriză vine în această perioadă.

Cum s-a apucat iulia Vântur de cântat

În 2016, Iulia Vântur se lansa în muzică alături de un cunoscut cântăreț din India. Piesa „Every Night and Day”, parte din albumul lui Himes Resamia, prieten apropiat al actorului Salman Khan, a avut succes și a reprezentat o adevărată provocare pentru fosta prezentatoare, având în vedere că a cântat nu numai în engleză, ci și în hindi.

Recent, ea a dezvăluit și cum a ajuns să își clădească o carieră în muzică în India. Totul a început atunci când a fost rugată să cânte un colind și primul gând a dus-o la piesa „La Bethleem Colo-N Jos”. Deci, perioada Crăciunului are o însemnătate specială pentru fosta prezentatoare.

„Datorită unui colind am început să cânt, de fapt, în India. Călătoria mea în muzică în India a început în felul ăsta, pentru că la un moment dat m-au rugat să cânt o piesă română și m-am gândit doar la acest colind, „La Bethlehem Colo-N Jos”. Și cu atât mai mult este special că le cânt părinților mei colinde de Crăciun în fiecare an, indiferent de locul în care sunt”, a declarat Iulia Vântur pe Instagram.

Proiectul spectaculos pregătit pentru Sărbătorile de Iarnă

Iulia Vântur nu s-a întors oricum în România, ci cu un proiect spectaculos, ceva unic până acum pentru ea. Andra a făcut marele anunț: Iulia Vântur va fi invitata ei specială în turneul „Vestire”.

„Oricât de departe ne-ar purta viața, colindele au darul de a ne aduce mereu acasă. Mă bucur tare mult să vă anunț că Iulia Vântur va fi alături de mine în turneul „Vestire”. Va fi pentru prima dată când vom cânta împreună și abia aștept să trăim această emoție!

Știu cât de mult iubește această perioadă a anului și câtă bucurie îi aduce fiecare întoarcere acasă. Draga mea Iulia, mă bucur că anul acesta colindele ne aduc împreună și că vom împărtăși cu atâția oameni emoția și frumusețea sărbătorilor românești!”, este mesajul transmis de Andra.

Iulia Vântur, copleșită de emoții

În acest context, fosta prezentatoare, actuală artistă, a dezvăluit că a fost cuprinsă de un sentiment unic atunci când a călcat în sala de repetiții și a dat în în nas cu întreaga orchestră a Andrei.

„Mi se pare incredibil, îți spun sincer. Am intrat în sala de repetiții și eram foarte voioasă, curajoasă. Știi că vin de la aeroport, direct, și eram pregătită să vin să cânt cu Andra. Am intrat și am văzut orchestra și am simțit cum mi se moaie picioarele dintr-o dată.

E o experiență cu totul nouă pentru mine, dar sunt niște muzicieni pe care îi admir cu tot sufletul meu și mă bucur că am această ocazie specială de a cânta împreună cu ei și cu Andra, pe care o iubesc foarte mult”, a declarat Iulia Vântur.

A cântat în fața Papei Leon XIV

De asemenea, vedeta și-a auzit pentru prima dată piesa ei „Colinde, Coride” interpretată de o orchestră. Melodia a fost lansată acum aproximativ un an și este dedicată părinților ei. De asemenea, ea a cântat-o la Vatican, în fața Papei Leon XIV și a mii de oameni, printre care cei mai importanți lideri spirituali ai lumii, la evenimentul grandios 60 de ani de „Nostra Aetate”, care a avut loc în Auditorium-ul Paul VI Hall.