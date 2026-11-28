Multe persoane se confruntă cu seri în care somnul pare imposibil de atins, din cauza stărilor de agitație și problemelor zilnice care se adună. În acest sens, actrița Judi Dench a împărtășit un truc simplu care o ajută să adoarmă imediat.

Trucul simplu care o ajută pe Judi Dench să adoarmă imediat Foto: arhivă

Jocul alfabetului, metoda la care apelează Judi Dench

Actrița britanică Judi Dench, în vârstă de 91 de ani, a vorbit recent despre o tehnică simplă care o ajută să adoarmă atunci când nu reușește să își liniștească gândurile.

Într-un interviu acordat revistei Saga Magazine, vedeta a mărturisit că nu a reușit niciodată să se bage la somn ușor, mai ales după perioada dificilă în care și-a îngrijit soțul, actorul Michael Williams, înainte de decesul acestuia, în 2001, potrivit Women`s Health.

„Dacă treci printr-o perioadă lungă în care persoana cu care ești căsătorit nu se simte bine și stai treaz, îngrijorat constant, ascultând orice schimbare în ritmul respirației sale, cred că acest lucru lasă urme”, a explicat actrița.

Pentru a adormi mai ușor, Judi Dench folosește un exercițiu mental extrem de simplu.

„Dacă nu pot să dorm, aleg o categorie și trec prin alfabet. Categoria poate fi animale, pictori, personaje din Shakespeare... sau foști iubiți. Aceasta este o categorie bună, deși de obicei adorm înainte să ajung la litera B”, a spus actrița cu umor.

Metoda presupune alegerea unei teme și găsirea unui cuvânt pentru fiecare literă a alfabetului. Scopul nu este performanța, ci ocuparea minții cu o activitate suficient de simplă încât să reducă atenția acordată gândurilor stresante.

De ce este eficientă această tehnică

Potrivit doctorului Hana Patel, specialist în problemele somnului, exercițiul folosit de Judi Dench este un exemplu de „distragere cognitivă”, o tehnică recomandată frecvent persoanelor care nu reușesc să adoarmă din cauza gândurilor repetitive.

Specialista explică faptul că multe persoane intră în așa-numitele „bucle ale îngrijorării”, care apar exact în momentul în care încearcă să adoarmă și care pot împiedica instalarea somnului. Prin jocul alfabetului, atenția este mutată de la griji către o sarcină simplă și neutră, iar mintea se poate relaxa treptat.

„Această metodă îi transmite creierului că nu există un pericol imediat și îi permite să intre mai ușor în starea necesară pentru somn”, explică experta.

Avantajul principal este simplitatea. Categoria aleasă poate fi aproape orice: animale, țări, orașe, numele unor persoane cunoscute sau titluri de cărți și filme.

Nu funcționează pentru toată lumea

Specialiștii atrag atenția că tehnicile de distragere cognitivă nu reprezintă o soluție universală pentru problemele de somn, însă s-au dovedit eficiente pentru multe persoane.

Pentru rezultate mai bune, acestea ar trebui combinate cu alte obiceiuri sănătoase, precum respectarea unui program regulat de culcare și reducerea expunerii la factori care pot afecta somnul, cum ar fi telefoanele mobile, cafeina, alcoolul sau consumul excesiv de zahăr înainte de culcare.