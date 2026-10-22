 Faimoasa actriță britanică Dame Judi Dench, mărturisire dureroasă despre efectele pierderii vederii: „Nu mai pot juca într-un film. Nu mai pot citi”
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Faimoasa actriță britanică Dame Judi Dench, mărturisire dureroasă despre efectele pierderii vederii: „Nu mai pot juca într-un film. Nu mai pot citi”

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Dame Judi Dench, una dintre cele mai apreciate actrițe britanice, a vorbit deschis despre efectele pierderii vederii asupra vieții și carierei sale. La 91 de ani, artista, diagnosticată în 2012 cu degenerescență maculară legată de vârstă, spune că nu mai poate urca pe scenă, juca într-un film sau citi. Afecțiunea i-a afectat inclusiv capacitatea de a recunoaște chipurile celor din jur.

Dame Judi Dench
Dame Judi Dench Foto: Shutterstock.

Într-un interviu acordat Emmei Barnett, la emisiunea Today, difuzată de BBC Radio 4, actrița a descris cu sinceritate dificultățile cu care se confruntă.

„Nu mai pot urca pe scenă. Nu mai pot juca într-o piesă de teatru. Nu mai pot face un film. Nu mai pot citi”, a mărturisit Judi Dench.

Declarația oferă o imagine emoționantă asupra provocărilor cu care se confruntă artista, a cărei carieră se întinde pe mai bine de șapte decenii și care a rămas una dintre figurile emblematice ale teatrului și cinematografiei britanice.

Judi Dench nu mai poate recunoaște cu ușurință chipurile oamenilor

Degenerescența maculară asociată vârstei este o afecțiune oculară care afectează vederea centrală, necesară pentru activități precum cititul, recunoașterea fețelor și observarea detaliilor. În cazul lui Judi Dench, problemele de vedere au ajuns să îi îngreuneze inclusiv interacțiunile de zi cu zi.

Actrița a povestit că, uneori, se apropie de persoane pe care crede că le cunoaște și este pe punctul de a le îmbrățișa, înainte să își dea seama că a confundat omul.

Pierderea vederii i-a afectat tot mai mult și activitatea profesională. În trecut, Dench a vorbit despre dificultatea de a vedea ce se întâmplă pe platourile de filmare și despre problemele pe care le întâmpină atunci când încearcă să învețe replicile.

În ciuda acestor obstacole, actrița continuă să apară în public și să vorbească deschis despre felul în care încearcă să se adapteze unei vieți în care vederea îi este tot mai limitată.

Cum privește actrița trecerea timpului, la 91 de ani

Întrebată despre îmbătrânire, Judi Dench a răspuns cu sinceritatea care o caracterizează.

„Nu prea am nimic de spus despre asta. Nu cred că mă gândesc prea mult la vârstă”, a declarat actrița.

Deși afecțiunea i-a schimbat radical rutina, Dench a subliniat importanța pe care radioul o are în viața sa.

Radioul a fost întotdeauna important pentru mine”, a spus ea, explicând indirect cât de mult contează pentru ea formele de artă și comunicare care nu depind de vedere.

De la Oscar la rolul emblematic al șefei lui James Bond

Judi Dench a construit o carieră impresionantă în teatru, televiziune și film, devenind una dintre cele mai respectate actrițe din Marea Britanie.

În 1999, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar, grație interpretării reginei Elisabeta I în filmul Shakespeare îndrăgostit (Shakespeare in Love).

Pentru publicul internațional, ea a rămas însă și chipul lui „M”, șefa serviciului britanic de informații MI6 din seria James Bond. A debutat în acest rol în filmul GoldenEye, lansat în 1995, devenind prima femeie care a interpretat personajul.

Întrebată cine ar trebui să fie următorul actor care îl va interpreta pe James Bond, Judi Dench a răspuns simplu: „Nu”.

O întâlnire memorabilă cu fostul șef al MI6

În cadrul interviului, actrița a povestit și despre o invitație la prânz primită de la Sir David Spedding, fostul director al serviciului britanic de informații MI6.

Dench și-a amintit că a fost încântată de invitație. Când a întrebat unde ar trebui să o lase șoferul, i s-a spus că organizatorii vor trimite o mașină să o ia de acasă.

Însă șoferul a întâmpinat dificultăți în găsirea locuinței sale, iar actrița a ajuns cu aproximativ 20 de minute întârziere.

Mi-am cerut scuze pentru întârziere și am spus că șoferul nu reușise să-mi găsească locuința. Mi-a plăcut foarte mult toată întâmplarea”, și-a amintit ea, evocând episodul cu umor.

Judi Dench, impresionată de întâlnirea cu Sidney Poitier

Actrița a rememorat și momentul în care l-a întâlnit pe Sidney Poitier, legendarul actor american care, în 1964, a devenit primul actor de culoare recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Judi Dench juca în spectacolul Amy’s View, la New York, când Poitier a venit în culise după o reprezentație. Regizorul Richard Eyre se afla în cabina actriței și îi oferea observații despre interpretare în momentul în care cineva a bătut la ușă.

Apariția lui Poitier a impresionat-o profund.

A fost extraordinar”, a povestit Dench, amintindu-și că, în acel moment, aproape că nu a mai știut ce să spună.

„Nu am spus prea multe. Am rămas cu gura puțin deschisă. Era atât de fermecător și foarte înalt”, a adăugat actrița.

Dragostea pentru Shakespeare, o pasiune descoperită în copilărie

În ciuda dificultăților provocate de problemele de vedere, Judi Dench continuă să vorbească cu emoție despre una dintre marile sale pasiuni: opera lui William Shakespeare.

Actrița a povestit că dragostea pentru dramaturgul englez a început când avea doar nouă ani și l-a văzut pe fratele său interpretându-l pe regele Duncan în tragedia Macbeth.

Un moment din spectacol i-a rămas întipărit în memorie. Când personajul a intrat în scenă și a rostit replica „Ce om plin de sânge este acesta?”, Dench a simțit că descoperise ceva special.

Am crezut: «Doamne, asta este pentru mine!» A spus acel cuvânt atât de puternic. Ați auzit?”, și-a amintit ea, evocând entuziasmul copilului care descoperea magia teatrului.

Actrița a mărturisit că este profund îndrăgostită și de sonetele lui Shakespeare.

Pur și simplu le ador”, a spus Dench, explicând că frumusețea lor stă în ritm și în felul în care poetul reușește să exprime, prin cuvinte simple, sentimente universale.

„Este ritmul lor. Este ritmul inimii tale. Este felul în care el a reușit să rezume atât de simplu ceea ce simțim cu toții despre aproape orice”, a declarat actrița.

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