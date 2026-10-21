Fiul lui Halle Berry, interogat timp de patru ore la tribunal. Nu-i de mirare că tatăl lui a făcut o criză de nervi!

Tensiunile dintre actriță și fostul ei soț au atins cote alarmante! Fiul lor de numai 13 ani a fost nevoit să dea declarații în fața unui judecător timp de patru ore, din cauza unui incident violent.

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Maceo, fiul actriței Halle Berry și al fostului ei soț, Olivier Martinez, a depus mărturie timp de aproape patru ore, în cursul zilei de luni, în cadrul unei audieri privind un ordin de protecție cerut în urma unui episod de violență domestică. Conflictul dintre cei doi părinți celebri pare departe de a se încheia, iar atmosfera din sala de judecată a fost descrisă de martori drept „glacială”.

Halle Berry, care a fost acuzată de Martinez că și-ar fi agresat fiul adolescent, pe Maceo, s-a prezentat la Tribunalul Superior din Los Angeles alături de echipa sa de avocați și de logodnicul ei, Van Hunt. De cealaltă parte, Olivier Martinez a venit împreună cu băiatul și cu propriii reprezentanți legali.

Potrivit relatărilor din presa americană, cei doi foști parteneri au făcut schimb de priviri tăioase încă de la sosire. Judecătoarea Shelley Kaufman a început audierea și l-a chemat pe Maceo pentru a depune mărturie.

„Olivier este un tată minunat și iubitor. Este foarte grijuliu și își dorește doar ce este mai bine pentru fiul său”, a declarat exclusiv pentru publicația „Page Six” Patrick Baghdaserians, avocatul actorului francez.

Evident că avocatul lui va spune asemenea lucruri despre clientul său, însă e interesant de aflat de ce a părăsit Olivier sala de tribunal în mare grabă și plin de nervi. Cel mai probabil a fost deranjat de audierea fiului său minor timp de patru ore. Însă trebuie să lase propriile păreri deoparte și să facă, într-adevăr, ce e mai bine pentru fiul său. Dacă judecătorul are nevoie de varianta lui Maceao, trebuie s-o abțină.

Pe de altă parte, Halle a ieșit din sala de tribunal într-o dispoziție bună. Nu neapărat serba ceva, dar pare destul de încrezătoare că tot scandalul din familia ei se va soluționa cândva în favoare ei. Totuși, ea e acuzată că și-a atacat copilul, a sărit asupra lui și l-a strâns de gât. Așa să fie oare sau e doar o exagerare? Rămâne de văzut la ce concluzii la ajunge judecătorul...