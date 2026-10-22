Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani! Actrița a recreat scena care a făcut istorie în „Basic Instinct”

Sharon Stone a revenit în atenția publicului cu o ședință foto îndrăzneață, inspirată de una dintre cele mai cunoscute scene din cariera sa. La 68 de ani, actrița americană a pozat într-un pardesiu verde, într-o ipostază care amintește de celebrul interogatoriu din thrillerul „Basic Instinct”, lansat în 1992. În interviul acordat revistei Elle Spain, vedeta a vorbit și despre accidentul vascular cerebral care i-a schimbat viața, dificultățile întâmpinate la Hollywood și prețul celebrității.

Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani! Foto: Profimedia

Sharon Stone recreează scena care a făcut istorie în „Basic Instinct”

Sharon Stone demonstrează că una dintre cele mai emblematice imagini ale cinematografiei anilor '90 continuă să stârnească interes. Actrița a realizat un pictorial pentru ediția spaniolă a revistei Elle, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea publicației.

Foto: Elle

Într-una dintre fotografii, vedeta apare așezată pe un scaun, purtând un pardesiu verde și având picioarele descoperite. Poziția amintește de scena interogatoriului din filmul „Basic Instinct”, în care personajul Catherine Tramell, interpretat de Sharon Stone, îi provoacă pe anchetatori prin atitudinea sa provocatoare.

Potrivit publicației The Sun, imaginile au readus în prim-plan secvența care a contribuit decisiv la consacrarea internațională a actriței.

Lansat în 1992, thrillerul regizat de Paul Verhoeven a devenit cunoscut atât pentru intriga sa, cât și pentru scenele controversate. Interpretarea lui Sharon Stone a transformat-o într-unul dintre cele mai recognoscibile nume de la Hollywood, iar secvența interogatoriului a rămas una dintre cele mai discutate momente din istoria filmului.

La peste trei decenii de la acel rol, actrița continuă să își asume o imagine puternică și să atragă atenția prin aparițiile sale publice.

Sharon Stone, despre accidentul vascular cerebral care i-a schimbat cariera

Dincolo de pictorialul spectaculos, Sharon Stone a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În 2001, actrița a suferit un accident vascular cerebral sever, însoțit de o hemoragie cerebrală care a durat nouă zile.

La 43 de ani, vedeta s-a confruntat cu o recuperare îndelungată, care i-a afectat atât viața personală, cât și parcursul profesional. După ce și-a recăpătat treptat sănătatea, aceasta a constatat că oportunitățile de muncă deveniseră mult mai puține.

În interviul pentru Elle Spain, Sharon Stone a rememorat felul în care experiența medicală i-a schimbat cariera și a criticat modul în care industria cinematografică privea femeile care se confruntau cu probleme de sănătate.

„Împotriva tuturor așteptărilor, am reușit să mă recuperez, dar ofertele de muncă au dispărut. La vremea aceea, dacă erai femeie și ți se întâmpla ceva, erai terminată”, a povestit actrița, potrivit traducerii declarației publicate în presa britanică.

Vedeta a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele ale căror probleme de sănătate nu sunt vizibile pentru cei din jur.

„Oamenii nu știu sau tind să uite de dizabilitățile invizibile”, a explicat Sharon Stone.

Ce spune Sharon Stone despre prejudecățile de la Hollywood

Actrița a vorbit și despre felul în care femeile sunt judecate în funcție de aspectul fizic, inclusiv în industria divertismentului.

În opinia sa, frumusețea și inteligența sunt uneori percepute ca două calități care s-ar exclude reciproc, o prejudecată care poate influența modul în care publicul privește femeile celebre.

„Cred că femeile considerate frumoase și inteligente sunt percepute într-un mod foarte specific, aproape ca și cum una dintre aceste calități ar anula-o pe cealaltă”, a declarat actrița.

Sharon Stone a explicat că oamenilor le este adesea greu să privească dincolo de imaginea publică și să înțeleagă vulnerabilitățile persoanei din spatele rolurilor interpretate pe ecran.

„Oamenilor le este foarte greu să înțeleagă că sunt o artistă vulnerabilă, de statură mică, timidă, discretă, singuratică, blândă, delicată și empatică”, a mărturisit vedeta.

Recuperarea după accidentul vascular cerebral a avut și consecințe financiare importante. Sharon Stone a povestit anterior că a pierdut milioane de dolari din economii în acea perioadă, în timp ce încerca să își refacă sănătatea și să își reorganizeze viața.

Sharon Stone a dezvăluit că a pierdut custodia fiului său după „Basic Instinct”

Scena originală din Basic Instinct Foto: Alamy

Succesul obținut cu „Basic Instinct” a venit și cu experiențe dureroase pentru actriță. În 2023, Sharon Stone a vorbit public despre pierderea custodiei fiului său, în 2004, susținând că rolul său din film a influențat modul în care a fost judecată în procesul privind custodia copilului.

Declarațiile sale au fost relatate de BBC și au readus în discuție presiunea la care pot fi supuse femeile celebre, inclusiv atunci când vine vorba despre viața de familie.

Deși filmul i-a adus notorietate internațională, imaginea provocatoare a personajului Catherine Tramell a continuat să fie asociată cu actrița mult timp după lansare.

Pentru Sharon Stone, această experiență a reprezentat un exemplu al modului în care un rol cinematografic poate depăși granițele ecranului și poate influența percepția publicului asupra vieții personale a unui actor.

Va reveni Sharon Stone în „Basic Instinct”? Ce a spus despre o posibilă continuare

Interesul pentru „Basic Instinct” nu a dispărut nici după lansarea continuării din 2006. Cu toate acestea, Sharon Stone nu s-a arătat entuziasmată de ideea unei noi relansări a francizei.

După reacțiile rezervate primite de cel de-al doilea film, actrița a pus sub semnul întrebării necesitatea unei noi continuări, fără să excludă faptul că alți cineaști ar putea încerca să readucă povestea pe ecrane.

Pictorialul pentru Elle Spain nu reprezintă, așadar, un anunț privind revenirea actriței în rolul lui Catherine Tramell, ci o reinterpretare a unei imagini care a rămas emblematică pentru cariera sa.

Sharon Stone, despre teama de celebritate și avertismentul primit de la Sylvester Stallone

În interviuri anterioare, actrița a vorbit și despre latura mai puțin plăcută a celebrității. Deși faima poate aduce recunoaștere și oportunități, aceasta vine și cu probleme legate de intimitate și siguranță personală.

Sharon Stone a povestit că un sfat primit de la Sylvester Stallone a ajutat-o să înțeleagă mai bine această realitate. Actorul i-a explicat că, odată cu celebritatea, un gest aparent banal al unui străin poate deveni o sursă de neliniște.

Stallone i-ar fi spus că, atunci când vede o persoană ducând mâna spre buzunar, nu poate ști dacă aceasta caută un pix pentru un autograf sau dacă are o armă.

„De acum înainte, când vei vedea pe cineva venind pe stradă și ducând mâna spre buzunar, nu vei ști dacă întinde mâna după pistol sau după pix. Și trebuie să fii atentă, draga mea”, i-ar fi spus Stallone, potrivit relatării actriței.

Sharon Stone a explicat că această incertitudine poate deveni o povară pentru persoanele cunoscute, care ajung să analizeze constant intențiile celor din jur.

La 68 de ani, actrița continuă să fie o prezență remarcabilă în lumea divertismentului. Noua ședință foto inspirată de „Basic Instinct” readuce în atenție un rol care i-a definit cariera, în timp ce mărturisirile sale arată că, dincolo de imaginea strălucitoare de la Hollywood, se află o poveste de viață marcată de provocări, reziliență și dorința de a merge mai departe.