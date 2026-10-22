 Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani! Actrița a recreat scena care a făcut istorie în „Basic Instinct”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani! Actrița a recreat scena care a făcut istorie în „Basic Instinct”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sharon Stone a revenit în atenția publicului cu o ședință foto îndrăzneață, inspirată de una dintre cele mai cunoscute scene din cariera sa. La 68 de ani, actrița americană a pozat într-un pardesiu verde, într-o ipostază care amintește de celebrul interogatoriu din thrillerul „Basic Instinct”, lansat în 1992. În interviul acordat revistei Elle Spain, vedeta a vorbit și despre accidentul vascular cerebral care i-a schimbat viața, dificultățile întâmpinate la Hollywood și prețul celebrității.

Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani!
Sharon Stone, apariție incendiară la 68 de ani! Foto: Profimedia

Sharon Stone recreează scena care a făcut istorie în „Basic Instinct”

Sharon Stone demonstrează că una dintre cele mai emblematice imagini ale cinematografiei anilor '90 continuă să stârnească interes. Actrița a realizat un pictorial pentru ediția spaniolă a revistei Elle, cu ocazia aniversării a 40 de ani de la lansarea publicației.

image
Foto: Elle

Într-una dintre fotografii, vedeta apare așezată pe un scaun, purtând un pardesiu verde și având picioarele descoperite. Poziția amintește de scena interogatoriului din filmul „Basic Instinct”, în care personajul Catherine Tramell, interpretat de Sharon Stone, îi provoacă pe anchetatori prin atitudinea sa provocatoare.

Potrivit publicației The Sun, imaginile au readus în prim-plan secvența care a contribuit decisiv la consacrarea internațională a actriței.

Lansat în 1992, thrillerul regizat de Paul Verhoeven a devenit cunoscut atât pentru intriga sa, cât și pentru scenele controversate. Interpretarea lui Sharon Stone a transformat-o într-unul dintre cele mai recognoscibile nume de la Hollywood, iar secvența interogatoriului a rămas una dintre cele mai discutate momente din istoria filmului.

La peste trei decenii de la acel rol, actrița continuă să își asume o imagine puternică și să atragă atenția prin aparițiile sale publice.

Sharon Stone, despre accidentul vascular cerebral care i-a schimbat cariera

Dincolo de pictorialul spectaculos, Sharon Stone a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În 2001, actrița a suferit un accident vascular cerebral sever, însoțit de o hemoragie cerebrală care a durat nouă zile.

La 43 de ani, vedeta s-a confruntat cu o recuperare îndelungată, care i-a afectat atât viața personală, cât și parcursul profesional. După ce și-a recăpătat treptat sănătatea, aceasta a constatat că oportunitățile de muncă deveniseră mult mai puține.

În interviul pentru Elle Spain, Sharon Stone a rememorat felul în care experiența medicală i-a schimbat cariera și a criticat modul în care industria cinematografică privea femeile care se confruntau cu probleme de sănătate.

Împotriva tuturor așteptărilor, am reușit să mă recuperez, dar ofertele de muncă au dispărut. La vremea aceea, dacă erai femeie și ți se întâmpla ceva, erai terminată”, a povestit actrița, potrivit traducerii declarației publicate în presa britanică.

Vedeta a atras atenția și asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele ale căror probleme de sănătate nu sunt vizibile pentru cei din jur.

„Oamenii nu știu sau tind să uite de dizabilitățile invizibile”, a explicat Sharon Stone.

Ce spune Sharon Stone despre prejudecățile de la Hollywood

Actrița a vorbit și despre felul în care femeile sunt judecate în funcție de aspectul fizic, inclusiv în industria divertismentului.

În opinia sa, frumusețea și inteligența sunt uneori percepute ca două calități care s-ar exclude reciproc, o prejudecată care poate influența modul în care publicul privește femeile celebre.

„Cred că femeile considerate frumoase și inteligente sunt percepute într-un mod foarte specific, aproape ca și cum una dintre aceste calități ar anula-o pe cealaltă”, a declarat actrița.

Sharon Stone a explicat că oamenilor le este adesea greu să privească dincolo de imaginea publică și să înțeleagă vulnerabilitățile persoanei din spatele rolurilor interpretate pe ecran.

„Oamenilor le este foarte greu să înțeleagă că sunt o artistă vulnerabilă, de statură mică, timidă, discretă, singuratică, blândă, delicată și empatică”, a mărturisit vedeta.

Recuperarea după accidentul vascular cerebral a avut și consecințe financiare importante. Sharon Stone a povestit anterior că a pierdut milioane de dolari din economii în acea perioadă, în timp ce încerca să își refacă sănătatea și să își reorganizeze viața.

Sharon Stone a dezvăluit că a pierdut custodia fiului său după „Basic Instinct”

Scena originală din Basic Instinct
Scena originală din Basic Instinct Foto: Alamy

Succesul obținut cu „Basic Instinct” a venit și cu experiențe dureroase pentru actriță. În 2023, Sharon Stone a vorbit public despre pierderea custodiei fiului său, în 2004, susținând că rolul său din film a influențat modul în care a fost judecată în procesul privind custodia copilului.

Declarațiile sale au fost relatate de BBC și au readus în discuție presiunea la care pot fi supuse femeile celebre, inclusiv atunci când vine vorba despre viața de familie.

Deși filmul i-a adus notorietate internațională, imaginea provocatoare a personajului Catherine Tramell a continuat să fie asociată cu actrița mult timp după lansare.

Pentru Sharon Stone, această experiență a reprezentat un exemplu al modului în care un rol cinematografic poate depăși granițele ecranului și poate influența percepția publicului asupra vieții personale a unui actor.

Va reveni Sharon Stone în „Basic Instinct”? Ce a spus despre o posibilă continuare

Interesul pentru „Basic Instinct” nu a dispărut nici după lansarea continuării din 2006. Cu toate acestea, Sharon Stone nu s-a arătat entuziasmată de ideea unei noi relansări a francizei.

După reacțiile rezervate primite de cel de-al doilea film, actrița a pus sub semnul întrebării necesitatea unei noi continuări, fără să excludă faptul că alți cineaști ar putea încerca să readucă povestea pe ecrane.

Pictorialul pentru Elle Spain nu reprezintă, așadar, un anunț privind revenirea actriței în rolul lui Catherine Tramell, ci o reinterpretare a unei imagini care a rămas emblematică pentru cariera sa.

Sharon Stone, despre teama de celebritate și avertismentul primit de la Sylvester Stallone

În interviuri anterioare, actrița a vorbit și despre latura mai puțin plăcută a celebrității. Deși faima poate aduce recunoaștere și oportunități, aceasta vine și cu probleme legate de intimitate și siguranță personală.

Sharon Stone a povestit că un sfat primit de la Sylvester Stallone a ajutat-o să înțeleagă mai bine această realitate. Actorul i-a explicat că, odată cu celebritatea, un gest aparent banal al unui străin poate deveni o sursă de neliniște.

Stallone i-ar fi spus că, atunci când vede o persoană ducând mâna spre buzunar, nu poate ști dacă aceasta caută un pix pentru un autograf sau dacă are o armă.

De acum înainte, când vei vedea pe cineva venind pe stradă și ducând mâna spre buzunar, nu vei ști dacă întinde mâna după pistol sau după pix. Și trebuie să fii atentă, draga mea”, i-ar fi spus Stallone, potrivit relatării actriței.

Sharon Stone a explicat că această incertitudine poate deveni o povară pentru persoanele cunoscute, care ajung să analizeze constant intențiile celor din jur.

La 68 de ani, actrița continuă să fie o prezență remarcabilă în lumea divertismentului. Noua ședință foto inspirată de „Basic Instinct” readuce în atenție un rol care i-a definit cariera, în timp ce mărturisirile sale arată că, dincolo de imaginea strălucitoare de la Hollywood, se află o poveste de viață marcată de provocări, reziliență și dorința de a merge mai departe.

Ghid de cumpărături

asia express
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China PrimeTime
cub horoscop bani
Horoscop joi, 22 octombrie 2026. Berbecii descoperă noi oportunități financiare, iar Racii atrag câștiguri neașteptate Horoscop
image
Vești pentru pensionarii militari: indexarea ar putea fi mai mare decât la civili. Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare adevarul.ro
image
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși deoparte adevarul.ro

Parteneri

image
Ce avere uriașă are Nicolae Stanciu. Cu câți bani se întoarce în România după 10 ani jucați în străinătate www.fanatik.ro
image
Abia aștepta să vadă "paradisul". Când a ajuns acolo, tot ce și-a dorit a fost să se întoarcă acasă observatornews.ro
image
Ce ar însemna impozitul la valoarea de piață. Economist: "Taxa pe o casă în București ar putea ajunge la 12.000 de euro pe an" www.antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu elevul satanist, condamnat la 14 ani, care ucidea bătrâni pe străzile din Sibiu. De ce blasfemie este acuzat în pușcărie www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Marea sportivă a renunţat la averea de milioane de euro după ce l-a găsit pe Isus. „Dumnezeu mi-a cerut să demisionez” as.ro
image
Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe playtech.ro
image
Milioane de lei din bani publici pentru Bihorul lui Ilie Bolojan! Buget uriaș, performanțe puține pentru echipa de fotbal din Oradea www.fanatik.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Ce i-a spus Petre Roman fiicei sale, Oana Roman, în legătură cu silueta ei. Vedeta a fost uimită de cuvintele părintelui său. „Cum a intrat pe ușă mi-a spus...” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008 okmagazine.ro
image
”În definitiv, sunt prinț.” Harry dezvăluie ”marele mister”, de ce el și Meghan au decis să revină în Anglia okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image png
Secretul lui Dolly Parton pentru cei mai buni cartofi copți. Nu folosea folie de aluminiu și nici ulei, iar rezultatul este incredibil Vedete internaționale
sandra bachici mutu jpg
Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere” Vedete românești
Romanița Iovan, declarații emoționante despre fiul ei, Albert
Romanița Iovan știe tot ce se întâmplă în viața fiului ei, Albert. Ce spune despre anturajul lui. „Încerc să nu las aceste temeri să mă domine” Vedete românești
banner natalia guberna jpg
#Exclusiv Click!
Rețeta de Halloween a Nataliei Guberna. Cum prepară rapid plăcinta cu dovleac și ingredientul „misterios”: „Din belșug!” Vedete românești
denisa filcea si flick
Denisa Filcea, secretul imunității fiicei sale! Ce mănâncă Eva, fetița care nu a răcit niciodată în 4 ani Vedete românești
gabriela cristea
Obiceiul la care a renunțat Gabriela Cristea de când a plecat din televiziune: „Deja mi se pare că exagerez” Vedete românești
banner larisa iordache jpg
Larisa Iordache, sinceră despre provocările vieții de mamă! Cum s-a schimbat relația cu soțul ei după venirea pe lume a fiicei lor Vedete românești
Georgiana Lobonț jpg
Georgiana Lobonț, în război cu fanii! Disputa neașteptată care s-a mutat direct la tribunal: „Ne duceți cu preșul” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net