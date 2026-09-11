Ce-și dorește Sharon Stone de la un bărbat acum? Actrița nu și-a întâlnit niciodată jumătatea!

La aproape 70 de ani, Sharon Stone privește iubirea cu alți ochi. Starul din „Basic Instinct” a mărturisit recent că nu și-a întâlnit până acum marea iubire și că, după ani de relații și dezamăgiri, a luat o decizie surprinzătoare.

Foto: Profimedia

Invitată în podcastul lui Mayim Bialik, Sharon Stone a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și despre ceea ce își dorește de la un partener la cei 68 de ani ai ei. „Sunt o iubită foarte bună, dar nu am mai fost iubita nimănui de mult timp”, a spus Stone, recunoscând că a avut parte atât de relații cu bărbați nepotriviți, cât și cu parteneri buni. Drept urmare, acum actrița preferă singurătatea în locul unei relații care nu îi oferă ceea ce caută cu adevărat.

Sharon Stone a dezvăluit că este celibatară de ceva timp și că decizia de-a rămâne singură nu este una întâmplătoare. După ce copiii ei au crescut, prioritățile i s-au schimbat. „De ceva timp sunt celibatară, pentru că am ajuns în punctul în care vreau să fiu alături de cineva de care să-mi pese. Acum că fiii mei au crescut, vreau pe cineva care să-mi fie companion, nu doar pe cineva cu care să fac sex. M-am cam plictisit de asta!”, a mărturisit actrița.

Foto: Profimedia

Pentru Stone, o relație adevărată înseamnă acum mai mult decât atracție fizică. Își dorește un bărbat alături de care să poată avea o conexiune autentică, bazată pe afecțiune, respect și companie. Cam utopic, nu?

Deși a fost căsătorită de două ori, Sharon Stone spune că nu consideră că a trăit până acum acea iubire despre care oamenii vorbesc ca fiind „marea iubire a vieții”. Întrebată dacă a întâlnit vreodată dragostea vieții sale, răspunsul ei a fost categoric: a avut iubiri, dar nu crede că a cunoscut încă acea persoană specială.

Foto: Profimedia

Actrița a fost căsătorită cu producătorul de televiziune Michael Greenburg și, ulterior, cu jurnalistul Phil Bronstein. Cea de-a doua căsnicie s-a încheiat prin divorț în 2004, iar acum slabe șanse să ajungă din nou la altar.