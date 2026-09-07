 Face 100 de abdomene zilnic, la 85 de ani! Ce alte secrete mai are actrița Donna Mills pentru a se menține în formă
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Face 100 de abdomene zilnic, la 85 de ani! Ce alte secrete mai are actrița Donna Mills pentru a se menține în formă

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Donna Mills demonstrează că vârsta nu este un obstacol atunci când disciplina și mișcarea fac parte din stilul de viață! Ce anume o menține la greutatea din tinerețe?

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Foto: Kay Blake

Celebra actriță din serialul „Knots Landing” a dezvăluit rutina de antrenament care o ajută să rămână activă și în formă la o vârstă... apreciabilă: 100 de abdomene în fiecare zi, 50 de ridicări de picioare, întinderi, până la o oră de bicicletă și tenis de cinci ori pe săptămână.

Fostă balerină, Donna spune că anii petrecuți în sala de balet au învățat-o cea mai importantă lecție: consecvența. În mica ei sală de sport de acasă are chiar și o bară de balet, pe care o folosește în continuare pentru exerciții și flexibilitate.

Pe lângă sport, actrița acordă o atenție mărită alimentației. De zeci de ani evită zahărul, după ce a citit cartea „Sugar Blues”, care i-a schimbat complet perspectiva asupra consumului de dulciuri. Totuși, recunoaște că are o slăbiciune de care nu se poate despărți definitiv: chipsurile Doritos cu aromă de brânză, pe care le consideră un mic răsfăț ocazional. „Sunt dependentă de ele!!”, recunoaște vedeta americană.

„Trebuie să muncești pentru asta”, spune Donna Mills, subliniind că nu există secrete sau soluții miraculoase pentru slăbit sau menținut în formă, ci doar obiceiuri sănătoase menținute în timp îndelungat. Cu alte cuvinte, stilul de viață este extrem de important, nu vreo dietă strictă, ținută din când în când.

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Foto: Profimedia

În plus, actrița trăiește o nouă etapă a vieții sale: la 85 de ani și-a deschis un cont pe OnlyFans, unde le oferă admiratorilor imagini și momente din culisele vieții sale de zi cu zi, demonstrând încă o dată că reinventarea nu are limită de vârstă. Ce-i drept, trebuie să aibă și ce-i arăta publicului ei devotat - aceeași bucurie de viață ca întotdeauna, un fizic perfect menținut și o mentalitate care nu trădează deloc vârsta de 85 de ani! Bravo ei! 

foto - Profimedia

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