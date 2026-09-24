 Ce faci diferit la machiaj când ești invitată la o nuntă de toamnă
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Ce faci diferit la machiaj când ești invitată la o nuntă de toamnă

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Ai rochia pe umeraș de două săptămâni, pantofii încă neîncălțați lângă ușă și un plic de seară în care încap doar câteva lucruri. Te uiți peste program și calculezi: cununia după-amiază, restaurantul seara, tortul după miezul nopții. Machiajul aplicat înainte de plecare trebuie să arate bine în lumina naturală de la cununie, în interiorul restaurantului și mai târziu, pe ringul de dans.

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Foto: Pexels

De aceea, machiajul de nuntă se gândește puțin altfel decât cel pe care îl porți la o ieșire obișnuită de seară. Ce pregătești din timp, ce texturi alegi și ce merită să ai la tine pentru retuș? În continuare, îți arătăm patru lucruri care contează atunci când ziua se transformă într-o seară lungă.

Pregătește pielea cu o seară înainte, nu în dimineața nunții

Seara dinaintea evenimentului este potrivită pentru pașii de îngrijire pe care îi cunoști deja: un exfoliant delicat și o mască hidratantă, dacă fac parte din rutina ta. Produsele noi se testează în altă perioadă, pentru că înaintea unui eveniment vrei să știi deja cum reacționează pielea la ceea ce aplici.

Dimineața rămâi la lucrurile simple: crema obișnuită, protecția solară dacă ai cununie de zi și un balsam de buze, aplicat cât timp îți aranjezi părul. Balsamul lasă buzele confortabile și pregătite pentru culoare, iar înainte de ruj tapotează-le ușor cu un șervețel, ca produsul să se așeze uniform. Lasă și celelalte produse de îngrijire câteva minute să se absoarbă înainte de machiaj, pentru ca straturile aplicate ulterior să rămână uniforme.

Alege-ți nuanța de buze în funcție de ora la care începe petrecerea

Culoarea se citește diferit în lumina naturală de la cununie și în lumina caldă din salon. Testează nuanța acasă, atât lângă fereastră, cât și la lumina artificială, înainte să te decizi.

● nude-uri calde, rozuri și piersică pentru un machiaj discret de după-amiază;

● terracotta și tonuri cărămizii, când vrei mai multă culoare fără un contrast puternic;

● roșu, prună sau berry, când buzele devin accentul machiajului de seară.

Textura merită aleasă cu aceeași atenție ca nuanța într-o zi cu trei feluri de mâncare și mult dans. Când vrei o culoare care rămâne uniformă și după cină, rujurile rezistente la transfer ajută la menținerea intensității culorii, iar formulele cremoase, cu efect de netezire, oferă un aspect mai uniform al buzelor. Conturează cu un creion într-o nuanță apropiată, aplică rujul cu pensula pentru margini precise, tapotează ușor cu un șervețel și adaugă un al doilea strat subțire. Culoarea se fixează mai bine, iar retușul de mai târziu devine mai simplu.

Mizează pe nuanțe de fard pe care le poți estompa cu degetul

La o nuntă ai momente emoționante și ore de dans, așa că machiajul ochilor are nevoie de texturi ușor de estompat și de nuanțe pe care le poți retușa simplu pe parcursul serii.

● nuanțe de bronz, șampanie, maro sau cacao, care se combină ușor între ele;

● un creion aplicat printre gene, în locul unui contur grafic care cere precizie pe tot parcursul serii;

● o mascara rezistentă la apă, potrivită pentru o seară cu momente emoționante;

● un iluminator discret pe pomeți, aplicat cu degetele, pentru un plus de luminozitate.

Aplică mascara de la rădăcină spre vârf, cu mișcări scurte. Dacă apar mici urme de fard sub ochi, corectează-le cu un bețișor de urechi înainte să continui.

Sprâncenele cer și mai puțin: o periere în direcția de creștere a firelor și un gel transparent care le fixează păstrează cadrul privirii ordonat toată seara.

Ia cu tine doar patru produse în plicul de seară

În plic nu încape trusa, iar patru produse sunt suficiente pentru câteva retușuri între cununie și tort.

● rujul purtat de la începutul serii, pentru reîmprospătarea culorii după masă;

● șervețele matifiante pentru zona T, mai ales dacă salonul este cald;

● un burețel mic de machiaj, cu care poți tapota zonele în care produsul de ten s-a deplasat;

● un bețișor de urechi curat, pentru o corectură rapidă sub ochi.

Începe retușul cu șervețelele matifiante pe zona T, apoi tapotează ușor cu burețelul acolo unde machiajul s-a deplasat și reaplică rujul la final. Retușul rămâne punctual, iar machiajul își păstrează aspectul natural spre finalul serii.

O nuntă de toamnă îți dă exact genul de program în care machiajul trebuie să funcționeze de la cununie până la ultimul dans: fotografii, cină, conversații și ringul de dans, toate în aceeași zi. Texturile alese din timp, straturile subțiri și cele patru produse din plic îți lasă atenția liberă pentru oameni și pentru atmosfera evenimentului, în timp ce machiajul rămâne îngrijit pe parcursul serii.

Sursa foto: Pexels, Takic Ivan

Editor: Raluca Toma

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