 Piesa din garderoba de toamnă care îți ascunde colăceii și îți alungește vizual picioarele dacă o asortezi corect
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Piesa din garderoba de toamnă care îți ascunde colăceii și îți alungește vizual picioarele dacă o asortezi corect

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Cardiganul lung reprezintă o piesă de bază în garderoba de toamnă, fiind apreciat pentru confortul pe care îl oferă în zilele răcoroase. Versatilitatea acestui articol vestimentar îți permite să creezi ținute stilate pentru birou, pentru ieșirile în oraș sau pentru plimbările din weekend. Un stilizat corect alungește optic corpul și oferă o notă elegantă chiar și celei mai simple combinații de haine.

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Foto: magnific

Este bine să știi că o alegere greșită a proporțiilor sau a încălțămintei poate încărca vizual ținuta și poate tăia din înălțime. Pentru a evita aspectul bătrânicios sau neîngrijit, specialiștii în stil recomandă câteva reguli simple de potrivire a hainelor pe care le porți pe dedesubt.

Combinația clasică de blugi mulați cu tricouri simple

Cea mai sigură opțiune de zi cu zi rămâne alăturarea dintre un cardigan lung și o pereche de blugi strânși pe picior sau drepți. Liniile verticale create de cardiganul lăsat deschis subțiază talia și oferă o imagine zveltă. Dacă alegi un tricou simplu sau o camășă băgată ușor în pantaloni, pui în evidență linia taliei și eviți efectul de sac.

Pentru un look relaxat de weekend, poți purta un cardigan de culoare neutră, cum ar fi roz pudrat, bej, gri sau crem, alături de o pereche de adidași albi din piele. Dacă vrei să mergi la birou, înlocuiește adidașii cu o pereche de loaferși sau botine elegante cu toc subțire.

Cum îl asortezi cu rochii sau fuste midi

O altă combinație reușită implică purtarea cardiganului lung peste o rochie simplă de toamnă sau o fustă midi. În acest caz, lungimea cardiganului joacă un rol esențial în menținerea echilibrului vizual. Ideal este ca rochia să fie puțin mai scurtă decât cardiganul sau să aibă o lungime similară pentru a evita suprapunerile inestetice de material.

Când porți o fustă midi din mătase sau din piele ecologică, alege un cardigan fin care pică lejer pe corp. Adaugă o curea lată în talie peste cardigan dacă vrei să îți marchezi formele și să creezi o siluetă de tip clepsidră.

Trucul simplu pentru pantaloni largi și încălțămintea potrivită

Dacă preferi pantalonii eleganți cu croială largă, fii atentă la grosimea cardiganului. Un cardigan din pânză subțire sau dintr-un tricot fin funcționează de minune cu pantalonii de stofă, păstrând o linie curată și profesionistă. Evită puloverele groase cu ochiuri mari în această combinație, deoarece adaugă volum inutil în zona șoldurilor.

Alegerea încălțămintei completează întreaga ținută și stabilește eleganța ansamblului. Botinele cu vârf ascuțit și toc mediu alungesc picioarele, reprezentând cea mai bună opțiune atunci când porți piese lungi. În zilele călduroase de început de sezon, poți purta cardiganul lung chiar și cu o pereche de pantofi stiletto, obținând un look extrem de sofisticat.

Editor: Raluca Toma

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