Rochia de ocazie care te pune în valoare. Alege-o în funcție de stilul preferat și de tendințe!

Alegerea rochiei perfecte nu trebuie să fie o provocare. Uite ce modele, materiale și croieli sunt în tendințe pentru evenimentele de zi și de seară, cum alegi rochia perfectă în funcție de siluetă și ce să eviți!

Rochie asimetrică, albastru regal, cu mâneci Anastasia, JojoFashion Foto: arhivă

Fie că vorbim despre nunți, botezuri, cununii sau alte evenimente speciale, rochia rămâne piesa de rezistență din garderobă. Croielile care pun în valoare talia, rochiile în linie „A‟ sau cele cu spate decupat sunt printre favoritele sezonului, alături de rochiile cu un umăr, cu pliuri, ori rochiile lungi fluide.

Rochie lungă tafta, lila, atmospherefashion.ro Foto: arhivă

Pentru evenimente de zi

Voalul de bumbac, inul fin, organza sau tafta lejeră sunt alegeri potrivite pentru rochii elegante și comode. Iar culorile pastelate (piersică, roz prăfuit, bleu, lila), imprimeurile florale delicate sau nuanțele neutre (bej, grej, crem) sunt perfecte în lumina naturală.

Rochie bej Agatha, RENEE Foto: arhivă

Pentru evenimente de seară

Rochie Ayza verde plisată midi, prettymoda.ro Foto: arhivă

Optează pentru materiale prețioase precum mătasea, catifeaua ușoară, satinul, tulle-ul fin sau dantela sofisticată. Se poartă tonurile de verde-smarald, vișiniu, bleumarin, negru clasic sau auriu pal, dar și rochiile cu detalii strălucitoare (paiete fine, broderii discrete, inserții de dantelă, aplicații cu perle).

Rochie Francesca midi, cu model din catifea, INPUFF Foto: arhivă

Cum o alegi în funcție de corp

Silueta clepsidră. Alege rochii care evidențiază talia: modele înfășurate, tip sirenă, rochii midi mulate. Rochiile pe corp cu decolteu în „V‟ sau bretele subțiri îți pun în valoare proporțiile armonioase.

Silueta pară (șolduri proeminente). Rochiile cu volum în partea superioară (mâneci bufante, decolteu cu volane) echilibrează vizual silueta. Alege croieli în „A‟, cu fustă lejeră și talie bine definită.

Silueta măr (abdomen proeminent). Rochiile drepte, ușor evazate sau cele cu talie sub bust (tip Empire – n.r. traducere din engleză, imperial) sunt ideale. Evită modelele foarte strâmte; mizează pe țesături care nu se mulează excesiv.

Silueta dreptunghiulară. Caută rochii care creează iluzia de talie: cordoane, drapaje sau imprimeuri plasate strategic. Modelele cu volane, pliuri sau croiuri în straturi dau volum și feminitate.

Silueta rotundă, cu forme generoase. Rochiile din materiale fluide, cu lungime midi sau lungă, decolteu în „V‟ și mâneci trei sferturi sunt elegante și stilizate. Alege tonuri închise sau imprimeuri mici, care alungesc vizual silueta.

Rochia potrivită, în funcție de stil

Stilul romantic este definit de rochii diafane din voal, în nuanțe pastelate, decorate cu imprimeuri florale și detalii fine.

Rochie conică din dantelă, eMAG Foto: arhivă

Stilul elegant clasic se regăsește în rochii midi sau lungi, simple, într-o singură culoare, cu croieli curate și linii definite.

Rochie Ella lungă din tafta, DY Fashion Foto: arhivă

Stilul modern și îndrăzneț este pus în valoare de modelele asimetrice, rochiile cu decupaje discrete, croielile drepte și materialele cu aspect lucios.

Rochie scurtă cu bust cu paiete, YOKKO Foto: arhivă

Stilul boem se exprimă prin rochii vaporoase, cu imprimeuri florale, texturi naturale și broderii delicate, care oferă ținutei un aer relaxat și feminin.

Rochie midi bleu în cloș cu imprimeu floral, DY Fashion Foto: arhivă

Ce să eviți când alegi rochia de ocazie

Materialele prea rigide sau lucioase care nu avantajează silueta – mai ales la lumina naturală a unui eveniment de zi.

Accesoriile încărcate; dacă rochia este deja bogată în detalii, optează pentru bijuterii și geantă cât mai simple.

Croielile care nu ți se potrivesc, chiar dacă sunt în tendințe. O rochie prea strâmtă, prea scurtă sau cu decupaje nepotrivite îți poate compromite întreaga ținută.

Editor: Raluca Toma