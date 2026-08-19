La 52 de ani, Penelope Cruz a pozat doar în prosop! Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii

Celebra actriță a surprins recent cu o schimbare spectaculoasă de look, într-o ședință foto pentru ediția spaniolă a revistei „Vogue”.

Vedeta născută în Madrid a afișat un look retro și sofisticat în „Biblia modei”, punând în centrul atenției noua sa coafură. Într-una dintre fotografiile publicate de „Vogue”, Penelope poartă o rochie albă, fără bretele, iar în alte imagini apare într-o ipostază îndrăzneață, înfășurată doar într-un prosop și accesorizată cu un colier spectaculos cu diamante.

Dincolo de imaginile glam, pe care fanii vedetei le-au admirat, Penelope Cruz a făcut o impresie extraordinară vorbind despre câteva experiențe personale dificile. Până la urmă, exteriorul ajunge să nu mai conteze atunci când interiorul este afectat într-un mod sa altul, nu?

Actrița a povestit că s-a apropiat de Ben Stiller în timpul filmărilor pentru „Zoolander 2”, după ce ambele staruri hollywoodiene au descoperit că pierduseră un părinte în aceeași perioadă, chiar în timpul filmărilor. Tatăl lui Penelope a murit subit în timpul producției filmului, iar actrița a fost nevoită să revină pe platourile de filmare la scurt timp după tragedie.

„A trebuit să fiu din nou pe platou, să încerc să fac oamenii să râdă, filmând o comedie”, a povestit ea, explicând cât de greu i-a fost să continue munca în asemenea circumstanțe.

Recent, Penelope a dezvăluit și că a trecut și printr-o sperietură legată de sănătate. Medicii au suspectat un anevrism, care, după cum bine știm, poate provoca o hemoragie cerebrală gravă. Din fericire, suspiciunea lor s-a dovedit a fi o alarmă falsă.

Experiența a făcut-o, însă, să vorbească și mai deschis despre importanța sănătății. Actrița spune că nu consumă alcool, nu fumează și încearcă, pe cât posibil, să aibă grijă de ea, lucru care se poate observa și la exterior în cel mai recent pictorial al ei, nu credeți?

foto - Profimedia, Vogue