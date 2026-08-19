 La 52 de ani, Penelope Cruz a pozat doar în prosop! Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

La 52 de ani, Penelope Cruz a pozat doar în prosop! Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Celebra actriță a surprins recent cu o schimbare spectaculoasă de look, într-o ședință foto pentru ediția spaniolă a revistei „Vogue”.

image

Vedeta născută în Madrid a afișat un look retro și sofisticat în „Biblia modei”, punând în centrul atenției noua sa coafură. Într-una dintre fotografiile publicate de „Vogue”, Penelope poartă o rochie albă, fără bretele, iar în alte imagini apare într-o ipostază îndrăzneață, înfășurată doar într-un prosop și accesorizată cu un colier spectaculos cu diamante.

Dincolo de imaginile glam, pe care fanii vedetei le-au admirat, Penelope Cruz a făcut o impresie extraordinară vorbind despre câteva experiențe personale dificile. Până la urmă, exteriorul ajunge să nu mai conteze atunci când interiorul este afectat într-un mod sa altul, nu?

Actrița a povestit că s-a apropiat de Ben Stiller în timpul filmărilor pentru „Zoolander 2”, după ce ambele staruri hollywoodiene au descoperit că pierduseră un părinte în aceeași perioadă, chiar în timpul filmărilor. Tatăl lui Penelope a murit subit în timpul producției filmului, iar actrița a fost nevoită să revină pe platourile de filmare la scurt timp după tragedie.

image

„A trebuit să fiu din nou pe platou, să încerc să fac oamenii să râdă, filmând o comedie”, a povestit ea, explicând cât de greu i-a fost să continue munca în asemenea circumstanțe.

Recent, Penelope a dezvăluit și că a trecut și printr-o sperietură legată de sănătate. Medicii au suspectat un anevrism, care, după cum bine știm, poate provoca o hemoragie cerebrală gravă. Din fericire, suspiciunea lor s-a dovedit a fi o alarmă falsă.

image

Experiența a făcut-o, însă, să vorbească și mai deschis despre importanța sănătății. Actrița spune că nu consumă alcool, nu fumează și încearcă, pe cât posibil, să aibă grijă de ea, lucru care se poate observa și la exterior în cel mai recent pictorial al ei, nu credeți?

foto - Profimedia, Vogue

Ghid de cumpărături

pro tv logo png
#Exclusiv Click!
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei” PrimeTime
harghita adobestock jpg
Concluzia unui jurnalist britanic după 12 zile petrecute în România: „Creează senzația că am pășit înapoi în era glaciară” Național
image
#Analize Adevărul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid adevarul.ro

Parteneri

image
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa observatornews.ro
image
O femeie a făcut economii timp de 9 ani pentru a cumpăra un teren, apoi și-a construit casa cu 7 tone de plastic reciclat www.antena3.ro
image
Primăria Capitalei vrea să dubleze tarifele pentru ridicarea mașinilor. Cât sunt acum aceste taxe și din ce sectoare se ridică în prezent autoturismele www.gandul.ro
image
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia? www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Primești bani prin Revolut? Ce informații pot ajunge la ANAF și când trebuie declarate veniturile playtech.ro
image
Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video www.fanatik.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Parcă ar fi două persoane diferite! Wow, cum arăta Brigitte Pastramă înainte de cele 20 de operații estetice! “Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine” www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Charles Spencer va „spune în sfârșit adevărul” despre sora sa, Prințesa Diana. Se împlinesc 29 de ani de la decesul ei TRAGIC okmagazine.ro
image
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526? historia.ro
waist up moving house couple jpg
Nu mai ai loc în casă? Cum scapi de obiectele inutile și faci ordine rapid Pentru Femei
medium shot man praying floor jpg
Ce se întâmplă cu bărbații după o despărțire. Cercetătorii au descoperit o perioadă de risc Dezvoltare personală
imagine principala jpg
Inovații în industria de live casino Pentru Femei
Paris Jackson foto Profimedia jpg
„Îți pun călușul în gură și te electrocutează!” Fiica lui Michael Jackson a făcut terapie cu șocuri! Pentru Femei
Vinete marocane Sursa foto shutterstock 200993063 jpg
Arome marocane în farfurie: vinete cu mirodenii Pentru Femei
couple with cup coffee outside cafe jpg
Iubitorii de cafea trebuie să știe asta! Oamenii de știință au găsit o legătură între consumul de cafea, grăsimea corporală și nivelul de testosteron Îngrijire personală
clickpentrufemei ro pexels thepaintedsquare 583843 jpg
Cip de 2nm, titan și trei camere identice - ce face cu adevărat diferența la noul flagship Apple Pentru Femei
close up beautiful girl portrait with curly hair jpg
Se schimbă norocul pentru aceste 4 zodii. Venus le aduce iubire, bani și oportunități Dezvoltare personală
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net