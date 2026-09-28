Canapeaua care nu-ți înghite livingul: măsori corect și alegi fără regrete

Ai văzut o canapea superbă online, ai dat zoom pe stofă și deja te-ai imaginat cu cafeaua în mână. Apoi ajunge acasă și, surpriză, îți taie drumul spre balcon. În apartamentele noastre, asta se întâmplă des.

Foto: Gemini

Nu e doar impresie. Legea locuinței 114/1996 pornește de la suprafețe minime care sună familiar: 37 mp pentru garsonieră, 52 mp pentru 2 camere, 66 mp pentru 3 camere și 80 mp pentru 4 camere. Dacă locuiești într-un spațiu aproape de aceste valori, fiecare centimetru contează.

Vestea bună: poți alege o canapea care arată bine și lasă casa să respire. Trebuie doar să măsori, să te gândești la trasee și să alegi funcții care chiar îți folosesc.

Începe cu măsurile care te scapă de „nu mai încape”

Măsoară peretele pe care vrei canapeaua. Notează și plintele, caloriferul, colțurile care ies în relief. Apoi măsoară distanța până la ușă, până la geam și până la masa din zona de zi.

Fă și un test simplu. Marchează pe podea cu bandă de hârtie lungimea și adâncimea canapelei. Trăiește o zi cu „conturul” acolo. Dacă te tot lovești de el, ai aflat la timp.

Nu canapeaua „ocupă”, ci lipsa de traseu

Într-un living mic, te enervează mai mult o trecere îngustă decât o canapea mare. Țintește un culoar de trecere de circa 80-90 cm în zonele pe unde circuli zilnic. Dacă ai copii sau un câine energic, du-te spre limita de sus.

Lasă și spațiu pentru uși. Verifică deschiderea dulapului, a vitrinei sau a balconului. O canapea lipită de o ușă care se lovește de braț nu va deveni „mai ok” în timp.

Distanțe mici care fac diferența

Păstrează un spațiu confortabil între canapea și măsuța de cafea. Mulți designeri recomandă în jur de 35-45 cm. Ajungi ușor la cană și nu te lovești cu genunchii.

Dacă ai TV, nu împinge canapeaua până sub ecran. Lasă un aer vizual, altfel camera pare mai mică. Ajută și la curățenie, mai ales când scapi firimituri.

Ce formă alegi ca să câștigi loc, nu să-l pierzi

Într-un apartament, forma bate „numărul de locuri” din descriere. O canapea dreaptă, pe picioare, lasă podeaua la vedere și camera pare mai aerisită. Dacă vrei să stai cu picioarele întinse, o șezlongă pe partea potrivită poate înlocui un fotoliu.

Dacă ai un living lung și îngust, o soluție practică rămâne canapeaua pe colț. Caută modele cu colț reversibil, mai ales dacă mai muți mobila. Pe site-urile de specialitate găsești ușor colțare.

Ai grijă la adâncime. Un model foarte adânc arată „de film”, dar mănâncă din traseu. În spații mici, câștigi mult cu o canapea mai compactă și perne care susțin spatele.

Extensibilă sau nu? Pune întrebarea corectă

Întrebarea nu e „poate să doarmă cineva pe ea?”, ci „cât de des?”. Dacă o folosești rar pentru musafiri, o extensie simplă e suficientă. Dacă devine pat zilnic, caută un mecanism solid și o suprafață cât mai dreaptă.

Verifică spațiul din față când o desfaci. Multe modele cer loc liber cât o saltea. Măsoară și traseul până la dormitor, ca să nu muți scaunele de fiecare dată.

Țesătura potrivită pentru viața reală, nu pentru poze

În casele cu copii, animale sau gătit des, materialul face toți banii. Alege o stofă densă, cu textură care nu agață ușor. Culorile medii, gen gri cald sau bej nisipiu, iartă mai bine micile pete decât albul curat.

Dacă îți place catifeaua, ia una rezistentă și testează cum arată la lumină. Unele nuanțe se „mătuiesc” în zonele folosite. Cere o mostră și uită-te la ea dimineața și seara.

Detalii mici care îți fac viața mai ușoară

Uităm des de picioare. O canapea pe picioare înalte lasă aspiratorul să intre dedesubt. Dacă ai depozitare sub șezut, verifică deschiderea capacului și greutatea lui.

Nu te rușina să te așezi ca acasă în showroom. Stai cu spatele lipit, ridică-te de câteva ori, sprijină-te pe braț. Dacă te „împinge” din prima, nu va deveni mai comodă după o lună.

Canapeaua bună nu trebuie să domine camera. Trebuie să-ți facă rutina mai simplă: te miști ușor, strângi repede, primești musafiri fără să muți jumătate de living. Dacă bifează asta, ai ales corect.