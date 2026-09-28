 Cum alegi mobilierul de baie pentru o baie mică?
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Cum alegi mobilierul de baie pentru o baie mică?

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Cele mai multe băi din blocuri sunt mici. Iar când ai o baie mică, problema nu e doar că n-ai loc, ci că fiecare decizie proastă se vede imediat. Dacă alegi un dulap puțin prea lat, ușa nu se mai închide sau trebuie să mergi în lateral ca să ajungi la duș. Nu e nevoie de trucuri complicate să găsești ceva potrivit, ci de puțină atenție la dimensiuni și la cum folosești pereții. 

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Foto: Pexels.com

Mai mult spațiu pe podea

În primul rând, cel mai smart truc e să lași podeaua liberă. Mobilierul suspendat e cea mai simplă cale să nu sufoci spațiul. Când vezi gresia liberă de la un capăt la altul, încăperea pare automat ceva mai mare. În plus, e mult mai ușor de spălat pe jos. Poți vedea câteva variante adaptate spațiilor restrânse în oferta de mobilier de baie.

Mare atenție și la adâncimea pieselor. Un corp standard are cam 45 sau 50 de centimetri. Într-o baie îngustă, poate fi prea mare. Filtrează piesele după mărime și caută piese de 30 - 40 de centimetri. Diferența de zece centimetri pare mică pe hârtie, dar în realitate e spațiul de care ai nevoie.

Folosește spațiul de deasupra rezervorului de la WC

La majoritatea oamenilor zona de deasupra toaletei este ignorată, deși oferă spațiu pentru depozitare. Dacă montezi un dulăpior suspendat sau un suport discret chiar deasupra rezervorului, câștigi un loc pentru hârtia igienică sau soluții de curățat. Este exact genul de spațiu pe care îl poți transforma în ceva util fără să îți taie din spațiu.

Organizarea inteligentă a obiectelor 

Toată lumea vrea mai mult spațiu de depozitare, dar într-o baie mică pur și simplu n-ai de unde să-l scoți dacă nu planifici. Dacă n-ai loc pe lățime, folosește înălțimea. Cel mai bun prieten al tău va fi un dulap înalt și îngust, de tip coloană, pentru a ține prosoapele și sticlele. 

La fel de util e dulăpiorul cu oglindă deasupra chiuvetei. Ascunzi în el periuțele, pastele de dinți și toate mărunțișurile pe care altfel le-ai lăsa pe marginea chiuvetei. O oglindă mai mare ajută și ea la lumină și la lărgirea spațiului, dar principalul avantaj e că scapi de dezordine.

Materialele potrivite și măsurătorile corecte

Într-o baie mică, umiditatea se poate acumula rapid dacă ventilația nu este eficientă. De aceea, alege mobilier conceput special pentru baie, realizat din materiale rezistente la umiditate și cu muchii bine protejate. Nu doar tipul plăcii contează, ci și calitatea finisajului, etanșarea canturilor și aerisirea încăperii. Când cauți astfel de soluții, poți consulta gama de echipamente pentru baie pentru a compara diferite configurații și dimensiuni.

Totul ține de prioritățile tale. Măsoară fiecare colț și renunță la lucrurile pe care le păstrezi doar să fie acolo. O baie mică funcționează perfect doar când ești sincer cu privire la ce îți trebuie zi de zi. 

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