Semnele clare că ești ținta unui atac energetic și exercițiul rapid de respirație care îți redă liniștea

Anumite persoane sau locuri au capacitatea de a-ți consuma rapid energia, lăsându-te epuizată fizic și psihic după o simplă conversație. Câmpul tău electromagnetic, cunoscut sub numele de aură, interacționează permanent cu cei din jur, primind și absorbind vibrațiile mediului înconjurător.

Foto: Josep M Suria

Atunci când îți menții o stare de spirit pozitivă și practici recunoștința, aura ta devine puternică, iar gândurile toxice ale celorlalți sunt deviate automat. Cercetările din fizica cuantică și neuroștiințe confirmă că intenția fermă, meditația și mindfulness-ul pot sculpta realitatea și pot reduce impactul stresului extern asupra organismului.

Fă exercițiul cu bula impenetrabilă!

Cea mai rapidă metodă de a opri scurgerea de energie constă în crearea unui scut mental prin vizualizare. Imaginează-ți că stai în interiorul unei bule gigantice, flexibile și complet impenetrabile, care se mișcă odată cu tine. Poți schimba culoarea acestei bule în funcție de nevoi, folosind auriu pentru o conexiune mai puternică, roz pentru iubire sau albastru pentru vindecare.

O altă tehnică eficientă este vizualizarea unei mantii lungi de culoare albastru închis. Îți imaginezi cum îmbraci această haină de protecție, ridici gluga peste cap și te adăpostești complet sub materialul ei cald și greu. Această acțiune simbolică stabilește o intenție clară în mintea ta și blochează atacurile energetice din exterior.

Respiră conștient și rostește cuvintele-ancoră

Stările emoționale intense precum furia sau teama îți slăbesc aura, în timp ce calmul o reface rapid. Când te simți copleșită într-un mediu tensionat, concentrează-te pe respirație, relaxează-ți maxilarul și lasă-ți umerii să coboare. Doar cinci inspirații și expirări lente pe nas schimbă chimia din corp și te ajută să eliberezi tensiunea acumulată.

Cuvintele puternice funcționează ca niște ancore mentale care îți ridică imediat frecvența vibrațională. Dacă te afli lângă o persoană iritantă, repetă în gând cuvântul calm, iar dacă te simți epuizată, concentrează-te pe cuvântul invincibil. Această focalizare simplă îți schimbă starea interioară și oprește preluarea stărilor negative din jur.

Baia cu sare curăță aura în 20 de minute

Aura ta adună impurități energetice pe parcursul întregii zile, motiv pentru care curățarea ei regulată devine obligatorie. O baie caldă în care adaugi doi sau trei pumni de sare Epsom și câteva picături de ulei esențial de lavandă reprezintă solul ideal pentru detoxifiere.

Sarea marină sau Epsom elimină tensiunile fizice și ajută la neutralizarea încărcăturii statice acumulate în corp. Rămâi în apă timp de 20 sau 30 de minute, concentrează-te pe o respirație lentă și imaginează-ți cum apa spală toate oboselile și gândurile negre strânse peste zi.

Editor: Raluca Toma