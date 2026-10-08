 Mioara Velicu a spus adevărul despre numele ei real. Cum apare, de fapt, în certificatul de naștere
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Mioara Velicu a spus adevărul despre numele ei real. Cum apare, de fapt, în certificatul de naștere

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Mioara Velicu a făcut o dezvăluire mai puțin știută despre identitatea sa, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”. Îndrăgita interpretă de muzică populară i-a povestit lui Cătălin Măruță care este numele său real, cel trecut în certificatul de naștere, dar și cum a ajuns să fie cunoscută de public sub numele de Mioara Velicu.

Care este numele real al artistei Mioara Velicu
Care este numele real al artistei Mioara Velicu Foto: captură video

Artista, care a cucerit generații întregi de români cu vocea și cântecele sale, a vorbit și despre povestea mai puțin obișnuită din spatele datei sale de naștere. La 82 de ani, interpreta continuă să fie activă și să păstreze energia care a făcut-o atât de îndrăgită de public.

În timpul discuției cu Cătălin Măruță, Mioara Velicu a fost întrebată despre ziua în care s-a născut. Artista a dezvăluit că există o poveste aparte în spatele datei care apare în documentele sale oficiale. Potrivit acesteia, mama sa ar fi anunțat o anumită dată, însă tatăl artistei era plecat la război și, după ce s-a întors, a mers să își declare copilul. La primărie, însă, data nașterii ar fi fost trecută diferit.

Măicuța mea a spus că m-am născut pe 1 octombrie pentru că tata era în război și, când a venit, m-a declarat pe 8, iar ăștia la primărie m-au trecut pe 19”, a povestit interpreta de muzică populară.

Astfel, în documentele oficiale, artista apare ca fiind născută pe 19 octombrie. Mioara Velicu va împlini anul acesta 82 de ani.

Cum a ajuns Maria să fie cunoscută drept Mioara Velicu

Un alt detaliu surprinzător a venit atunci când Cătălin Măruță a întrebat-o pe artistă care este numele său real. Interpreta a dezvăluit că, de fapt, în certificatul său de naștere figurează numele Maria Velicu.

Pe mine mă cheamă Maria și numele de familie Velicu, dar Mioara pentru că erau prea multe soliste unde am fost angajată cu numele Maria. Eram mai mică de vârstă și au zis: «Hai să-i spunem Mioara» și așa mi-au pus numele și m-am lansat”, a povestit artista.

Astfel, numele de scenă sub care avea să devină celebră a apărut la începutul carierei sale, când artista lucra alături de alte interprete care purtau numele Maria. Pentru a putea fi diferențiată de celelalte soliste, cei din jurul său au decis să-i spună Mioara, iar acest nume a rămas definitiv asociat cu artista.

De-a lungul unei cariere impresionante, Mioara Velicu a devenit una dintre vocile cunoscute ale muzicii populare românești. Artista a rămas apropiată de public și continuă să participe la spectacole și să fie prezentă în emisiuni de televiziune.

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