Cătălin Măruță, sincer după revenirea în televiziune. Care este cea mai mare frică a sa

După o pauză de șapte luni în televiziune, Cătălin Măruță a avut o revenire spectaculoasă. Chiar dacă a rămas fără celebra sa emisiune de pe ProTV, el se află cum la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”, acolo unde i-a luat locul lui Denise Rifai.

Cătălin Măruță. Foto: Instagram

Cătălin Măruță a rămas, în tot acest timp, prezent pe rețelele de socializare, prin proiectele sale personale. Recent, el a fost invitat în podcastul Alessandrei Stoicescu, acolo unde a dezvăluit detalii despre viața sa din spatele camerelor. Prezentatorul a dezvăluit care este frica sa cea mai mare.

Frica cea mai mare a lui Cătălin Măruță

Dacă până acum eram obișnuiți să-l vedem pe Cătălin Măruță în postura de prezentator, acum el a devenit invitat. Acesta a vorbit deschis la podcastul jurnalistei Alessandra Stoicescu despre temerile sale. Astfel, vedeta a recunoscut că în trecut îi era frică să nu-i dezamăgească pe părinți, însă acum lucrurile stau altfel. Copiii sunt în centrul atenției.

„Cred că înainte era frica să nu-i dezamăgesc pe părinți, iar acum cred că este frica să nu-i dezamăgesc pe copii. Mi se pare că întotdeauna, părinții se transformă, ușor-ușor, în copii, iar copiii se transformă, ușor-ușor, în adulți, însă discuțiile mele cu fii-mea zici că sunt discuțiile mele cu mama”, a declarat Cătălin Măruță în podcastul moderat de Alessandra Stoicescu.

În același timp, prezentatorul a menționat faptul că este perceput de oameni ca fiind o persoană diferită, prin prisma faptului că publicul vede doar o parte din viața lui, însă el este la fel indiferent de locul în care se află.

„Într-un fel ești când ești la televizor și într-un fel ești când te duci pe stradă. Lucrurile acestea se observă și nu, nu am. Adică eu chiar așa sunt. Problema e, de foarte multe ori, percepția pe care pot să o aibă diferită despre tine, pentru că ei văd doar niște fragmențele sau doar niște reinterpretări ale altor oameni”, a mai spus Măruță.

Îi este teamă de sărăcie prezentatorului?

Întrebat dacă se teme de sărăcie, Cătălin Măruță a susținut că nu îi este frică de lipsurile materiale deoarece a avut o viață simplă. Acesta a punctat faptul că a crescut într-un mediu în care a învățat să se descurce cu mai puțin și să muncească pentru ceea ce își dorește.

„Nu, pentru că toate vacanțele mele au fost la țară, au fost cu lucruri puține. Mie nu mi-e frică absolut deloc de ceea ce înseamnă sărăcie, pentru că, atât timp cât am două mâini, am două picioare, pot să muncesc și vreau să muncesc, știu că nu o să mor de foame”, a mai mărturisit Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță, îngrijorat de viitorul copiilor lui

Cu toate acestea, prezentatorul a fost sincer și a declarat că simte îngrijorare când vine vorba de viitorul copiilor lui.

„Mi-ar fi frică pentru viitorul copiilor mei, să știu că e puțin nesigur. Noi suntem generația aia care, dacă mă lași aici, nu mi-e rușine să mă duc la restaurantul ăla să întreb dacă vor să le spăl vasele, dacă au nevoie de cineva să le facă curat în față. Nu am rușinea asta”, a mai spus prezentatorul pentru sursa citată.

Cătălin Măruță are o carieră în televiziune de peste două decenii. Debutul l-a avut în TVR2, acolo unde a prezentat emisiunea „Tonomatul DP2”, după care a realizat proiecte în cadrul Realitatea TV. Faimos la nivel național a devenit în perioada sa de la ProTV, acolo unde a fost gazda emisiunilor „Happy Hour”, devenită apoi „La Măruță”. A făcut o pauză de câteva luni, iar acum prezintă „Furnicuțele” la Antena 1.