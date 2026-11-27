În semn de imensă prețuire, Alex Velea, Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, și Anamaria Prodan și-au tatuat, cândva, pe piele, chipul persoanelor dragi. După divorț s-au chinuit însă să scape de ele. Exclusiv pentru Click!, psihologul Radu Leca explică de ce e mai bine să te ferești de astfel de „declarații de dragoste”, total păguboase.

1/7 Alina Vidican își tatuase chipul lui Cristi Borcea, Alex Velea, pe cel al primei soții, iar Anamaria Prodan avea pe spate portretul lui Laurențiu Reghecampf Foto: Foto: Click!

Alex Velea și-a tatuat și chipul primei soții, Ana, și pe cel al Antoniei, mama copiilor lui

Dar să dăm timpul înapoi și să reamintim fostele lor povești de dragoste. Aveau însă să se sfârșească dureros, cu câte un divorț, dar și cu ședinte laser fără număr, pentru a șterge tatuajele, considerate, în vremurile lor bune, impresionante declarații de dragoste.

De pildă, solistul Alex Velea și-a tatuat, atât chipul primei soții, undeva, pe braț, dar și pe cel al Antoniei, pe picior, după divorț. Cel al Anei a dispărut subit, cu ajutorul unor ședințe cu laser.

Alina Vidican își tatuase pe spate portretul fostului soț Cristi Borcea. După divorț l-a șters. Cu ce a acoperit Anamaria Prodan chipul lui Reghe?

Iar în august 2014, pe când omul de afaceri Cristi Borcea se afla în închisoare, fosta lui soție, Alina Vidican, și-a tatuat, pe spate, chipul acestuia, realizat de un artist din Italia după poza lor de nuntă:

„Îl iubesc, e viața mea și îl aștept acasă. Când Cristi va veni acasă voi începe din nou să trăiesc. Acum nu exist. Cristi este a fost și va fi bărbatul vieții mele. Am trecut prin multe. Iubirea noastră ne întărește", menționa ea, la acea vreme, pentru Kanal D.

A urmat însă un divorț dureros, iar înainte de a se recăsători, în 2021, în America, Alina Vidican a apelat la ședințe cu laser și la intervenții estetice pentru a șterge definitiv tatuajul.

Dar și impresara fotbaliștilor Anamaria Prodan a decis, după divorțul cu scântei de fostul fotbalist Laurențiu Reghecampf, să scape de portretul acestuia, pe care îl avea desenat pe spate. L-a acoperit cu un altul, ce reprezintă un vultur impunător, cu aripile întinse.

Radu Leca, psiholog: „Pentru totdeauna pare o probabilitate, nu o speranță”

De ce îndrăgostiții se grăbesc să apeleze la un tatuator, pentru a-și amprenta pielea cu chipul sau cu numele persoanei dragi?

„Din punct de vedere psihologic, un tatuaj cu numele partenerului este o încercare de a opri timpul în loc Iubirea e un sentiment care se schimbă, iar pielea e un material aproape definitiv. Cine își scrie pe corp numele celuilalt vrea, de fapt, să transforme o emoție de azi într-o promisiune valabilă pentru mereu.

Aici apare problema logică: confundăm intensitatea cu durata. Începutul unei relații vine cu o încărcătură chimică puternică. Dopamina și oxitocina fac judecata asupra viitorului mai optimistă decât realitatea, iar „pentru totdeauna" pare o probabilitate, nu o speranță”, explică Radu Leca, exclusiv pentru Click!

„Durerea acului și prețul gestului devin argumente interne că relația chiar contează"

Radu Leca a mai dorit să precizeze, referitor la acest subiect:

„La asta se adaugă nevoia de dovadă publică. Pentru o persoană expusă, un gest spectaculos devine proba vizibilă a unui sentiment. Tatuajul se vede, se fotografiază, se comentează. Dragostea se transformă în imagine, iar imaginea are nevoie de martori.

Mai e și felul în care se hrănește angajamentul. Teoria disonanței cognitive arată că, atunci când facem un gest costisitor sau dureros pentru ceva ajungem să-l prețuim mai mult. Durerea acului și prețul gestului devin argumente interne că relația „chiar contează".

Tatuajele aduc ghinion îndrăgostiților?

Mulți se întreabă dacă nu cumva aceste tatuaje aduc ghinion în relații, având în vedere numărul mare de divorțuri din showbiz:

„Dovezile sunt limitate, dar sugestive. Sondajele despre regretul față de tatuaje arată constant că numele foștilor parteneri se numără printre cele mai frecvente motive. Industria detatuării confirmă acest lucru: o parte importantă a clienților vin pentru un nume sau un chip care nu mai înseamnă ce însemna.

Nu avem însă o statistică solidă care să spună că astfel de tatuaje „aduc ghinion" relațiilor. Zvonul acesta ține mai degrabă de folclor, decât de știință”, a mai adăugat psihologul Radu Leca, exclusiv pentru Click!

Ce se întâmplă după despărțire: „Ștergerea e costisitoare, dureroasă și uneori incompletă”

Când intervine despărțirea, mulți se grăbesc să renunțe la tatuajele de pe trup, trecând prin ședințe dureroase de ștergere cu laser:

„Aici începe „chinul". Numele fostului partener devine un memento permanent. Poate întreține ruminația, adică revenirea mentală obsesivă la ce s-a întâmplat, și poate încetini închiderea emoțională a poveștii.

Ștergerea este costisitoare, dureroasă și uneori incompletă. Mulți aleg un cover-up, adică un desen nou, care acoperă numele vechi, iar gestul are și o valoare simbolică: nu ștergi trecutul, ci îl transformi”.

„Dragostea adevărată nu are nevoie de o dovadă permanentă pe piele”

Ca un sfat, Radu Leca e de părere că mai degrabă alegi să-ți tatuezi un gând, un mesaj optimist, decât chipul sau numele persoanei dragi:

„Ar fi nedrept să privim tatuajul doar ca pe o greșeală. Pentru unii oameni, el rămâne semnul unei perioade importante din viață, chiar dacă relația s-a terminat. Nu orice tatuaj trebuie să fie o promisiune, poate fi și o amintire. Problema apare când sensul e prezentat ca eternitate, nu ca etapă.

Dragostea adevărată nu are nevoie de o dovadă permanentă pe piele. Se dovedește prin comportament, zi de zi: răbdare, loialitate, respect, capacitatea de a repara conflictele. Un tatuaj nu garantează nimic din toate acestea.

Sfatul simplu, valabil și pentru vedete, și pentru oamenii obișnuiți, este să-ți alegi tatuajele pentru ceea ce rămâne constant în tine: o valoare, un gând, nu o persoană. Iar dacă vrei să-i dedici ceva celui pe care îl iubești, există gesturi mai ușor de purtat prin viață: o scrisoare, o călătorie, un obiect. Pe acelea le poți păstra cu drag sau le poți lăsa în urmă fără cicatrici”.