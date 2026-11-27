Adelina Pestrițu s-a apucat de gătit și a dezvăluit o rețetă simplă și rapidă de biscuiți cu mascarpone. Arată ca un tiramisu, însă este mult mai simplu de preparat și necesită un timp mai scurt.

Desertul Adelinei Pestrițu de mascarpone cu biscuiți. Foto: captură Instagram

Vedeta arată care este unul dintre deserturile ei preferate, iar de data aceasta a optat pentru unul extrem de simplu. Nu are multe ingrediete, multe dintre ele fiind deja, cel mai probabil, în bucătăria ta.

„Poftele mele în perioada asta sunt nemărginite și pline de diversitate. Caut și încerc continuu rețete. Astăzi, am făcut un DELICIU!”, a anunțat prezentatoarea pe rețelele de socializare. Iată de ce ai nevoie și cum se prepară desertul.

Ingredientele pentru desertul Adelinei Pestrițu

Îmbrăcată într-o ținută lejeră, dar chic, cu un maiou cu dantelă negru și o fustă lungă, cu șliț la spate, tot neagră, a trecut imediat la treabă. Pentru acest desert, vedeta a folosit 250 de grame de mascarpone, 100 de grame de smântână, 50 de grame de unt, 70 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de biscuiți simpli, esență de vanilie și pudră de cacao. Aici, ea a folosit biscuiți digestivi.

Pentru această rețetă nu avem nevoie de vreo tavă mare sau de cuptor. ACeasta a folosit niște pahare mai mari, pe care le-a pus cu cel puțin trei ore la frigider înainte de a fi gata desertul.

Cum se prepară

Vedeta a pus biscuiții la mărunțit într-un robot de bucătărie, după care s-a ocupat de unt. A lăsat la topit pentru două minute, după care a adăugat peste el jumătate din biscuiții mărunțiți. A amestecat totul și a adăugat mascarpone, smântănă, zahărul pudră și esența de vanilie.

Compoziția a amestecat-o până s-a omogenizat și până când s-a făcut o cremă fină. A luat paharele și a alternat straturile de biscuiți și cremă. La final a presărat cacao, dar se poate pune și ciocolată rasă.

Adelina Pestrițu nu este la primul desert pregătit în bucătăria ei. Aceasta a mai arătat și rețeta ei de gogoși cu iaurt și portocală și cum a pregătit ea o plăcintă cu mere.