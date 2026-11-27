Un detaliu aparent banal poate anunța schimbări importante în organismul unei persoane aflate în stadiul terminal al unei boli. Mâinile și picioarele devin reci, pielea își poate schimba culoarea, iar respirația începe să fie diferită. Aceste manifestări pot apărea în ultimele zile sau chiar ore de viață. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și care sunt celelalte semne ce pot indica apropierea sfârșitului vieții.

Un detaliu aparent banal poate apărea pe mâni și picioare înainte de moarte! Foto: arhiva

Schimbările prin care trece corpul în apropierea sfârșitului vieții sunt uneori vizibile cu ochiul liber. Printre cele mai frecvente se numără răcirea mâinilor și a picioarelor, un fenomen care îi poate alarma pe membrii familiei, mai ales atunci când apare la o persoană grav bolnavă.

Deși poate părea o simplă modificare a temperaturii corpului, acest semn este asociat cu încetinirea circulației sanguine și cu reducerea treptată a funcțiilor organismului. În anumite situații, extremitățile devin reci, iar pielea capătă o nuanță albăstruie sau un aspect marmorat.

Potrivit specialiștilor în îngrijiri paliative, astfel de manifestări pot apărea în ultimele zile sau ore de viață. Există însă și alte schimbări fizice care pot însoți această etapă.

De ce se răcesc mâinile și picioarele înainte de moarte

Unul dintre motivele pentru care mâinile și picioarele devin reci la persoanele aflate în stadiul terminal este modificarea circulației sanguine.

Pe măsură ce organismul își pierde treptat capacitatea de a funcționa normal, sângele este direcționat cu prioritate către organele vitale, precum inima și creierul. În consecință, circulația la nivelul extremităților poate deveni mai redusă, iar temperatura mâinilor și picioarelor scade.

Un alt fenomen care poate apărea este modificarea aspectului pielii. Aceasta poate deveni palidă, albăstruie sau poate prezenta pete neregulate, cu un aspect asemănător marmurei. În medicină, această manifestare este cunoscută drept marmorare cutanată.

Organizația Anne Robson Trust, care oferă sprijin persoanelor aflate la sfârșitul vieții și familiilor acestora, include răcirea extremităților printre schimbările care pot apărea în această perioadă.

De asemenea, Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) menționează că mâinile și picioarele reci sunt manifestări frecvente în ultimele ore sau zile de viață. Pentru menținerea confortului pacientului, pot fi folosite pături care să îi asigure căldură.

Este important de precizat că mâinile și picioarele reci nu reprezintă, în mod automat, un semn al morții iminente. Acestea pot avea numeroase alte cauze, iar interpretarea lor trebuie făcută în funcție de starea generală a persoanei și de contextul medical.

Cele 5 schimbări ale organismului care pot apărea în ultimele zile de viață

Răcirea extremităților nu este singura modificare fizică observată la persoanele aflate în ultimele zile de viață. Organismul poate trece printr-o serie de transformări, pe măsură ce funcțiile sale încep să încetinească.

Printre cele mai frecvente manifestări se numără:

1. Respirația devine neregulată

Ritmul respirator se poate modifica semnificativ. Respirația poate deveni mai lentă, superficială sau neregulată, iar între inspirații pot apărea pauze mai lungi. Uneori, se aud zgomote produse de acumularea secrețiilor în căile respiratorii.

2. Apare somnolența accentuată

Persoana poate dormi din ce în ce mai mult și poate deveni dificil de trezit. De asemenea, reacțiile la stimulii din jur pot fi tot mai reduse, iar perioadele de luciditate pot alterna cu cele de somn profund.

3. Scade cantitatea de urină

Pe măsură ce funcțiile organismului se modifică, inclusiv activitatea rinichilor poate fi afectată. Cantitatea de urină eliminată poate deveni considerabil mai mică, în special atunci când aportul de lichide scade.

4. Se pierde controlul asupra funcțiilor urinare și intestinale

În unele cazuri, persoana nu mai poate controla eliminarea urinei sau a materiilor fecale. Această schimbare poate apărea pe fondul slăbirii organismului și al reducerii capacității de a controla anumite funcții.

5. Tensiunea arterială poate scădea

Modificările circulatorii pot determina scăderea tensiunii arteriale. În același timp, pulsul poate deveni mai slab sau neregulat, pe măsură ce organismul își reduce activitatea.

Aceste semne nu apar obligatoriu la fiecare pacient și nici nu se manifestă în aceeași ordine. Evoluția diferă în funcție de boala de bază, de starea generală de sănătate și de particularitățile fiecărei persoane.

Ce trebuie să facă familia atunci când apar aceste semne

Pentru cei care îngrijesc o persoană aflată în stadiul terminal al unei boli, observarea acestor transformări poate fi extrem de dificilă. Specialiștii recomandă ca prioritatea să fie menținerea confortului pacientului și oferirea unui sprijin emoțional constant.

Potrivit organizației Anne Robson Trust, prezența celor dragi poate avea o importanță deosebită în ultimele zile de viață. Nu sunt necesare întotdeauna explicații sau conversații elaborate. Uneori, simpla apropiere este suficientă pentru a-i oferi persoanei bolnave liniște.

Reprezentanții organizației transmit un mesaj emoționant familiilor care trec printr-o asemenea experiență:

„Cel mai important lucru pe care îl poți oferi este pur și simplu să fii acolo. Nu trebuie să umpli tăcerea sau să găsești cuvintele perfecte. Doar să stai în apropiere, să îi ții mâna sau să rămâi în liniște în aceeași încăpere poate fi profund liniștitor pentru persoana care se află pe moarte”.

De asemenea, este recomandat ca membrii familiei să vorbească pe un ton blând, să îi explice persoanei bolnave atunci când ajung sau pleacă și să îi ofere sprijin chiar dacă aceasta nu mai poate comunica.

De ce sunt importante îngrijirile paliative în ultimele zile de viață

Îngrijirile paliative au un rol esențial în menținerea calității vieții persoanelor care suferă de boli grave, în special în stadiile avansate. Acestea urmăresc controlul durerii, ameliorarea simptomelor și asigurarea confortului fizic și emoțional.

Atunci când apar modificări precum răcirea extremităților, respirația neregulată sau somnolența accentuată, familia ar trebui să discute cu medicul curant ori cu echipa de îngrijiri paliative. Specialiștii pot explica ce se întâmplă în organism și pot recomanda măsuri adaptate nevoilor pacientului.

Un lucru important de reținut este că niciunul dintre aceste semne, luat separat, nu poate indica cu certitudine momentul decesului. Evaluarea medicală și contextul bolii sunt esențiale pentru înțelegerea schimbărilor apărute.